Wij, grootouders midden zeventig, hebben een rustig en meestal prettig bestaan.

Na twee uitvoerige kerstdiners vraagt kleindochter (12) naar onze dagbesteding.

Onze vage antwoorden leiden tot haar conclusie: „Ik zou me te pletter vervelen als ik jullie was!”

Even slikken, ontkennen, en gewoon doorgaan?

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl