Geldtransporteur SecurCash vraagt faillissement aan

Geldtransporteur SecurCash vraagt woensdagmiddag om 14.00 uur faillissement aan. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van De Telegraaf. Het gaat om het deel van het bedrijf dat zich bezighoudt met het geldtransport van winkels. De bedrijfstak die pinautomaten bijvult, wordt buiten het faillissement gehouden.

Het personeel van het bedrijf - zo’n 220 vaste en 100 flexibele krachten - is woensdagochtend op de hoogte gebracht van het naderende faillissement. Volgens bestuurder Peter de Ridder van vakbond CNV is de afgelopen dagen gewerkt aan een snelle doorstart onder een andere eigenaar. Er wordt nu gezocht naar een geschikte overnamekandidaat. Het bedrijf heeft daar vier weken de tijd voor.

Winkels die als klant verbonden zijn aan SecurCash kunnen vandaag en morgen laten weten of ze meegaan indien het bedrijf een doorstart maakt. De verwachting is dat, mits er genoeg klanten nog hun gebruik willen maken van hun diensten, de geldtransporten vrijdag weer zullen rijden.

Verlieslijdend

Het moederbedrijf van SecurCash, Wincor Nixdorf, stoot het de geldtransporttak van SecurCash af omdat die verlieslijdend is, aldus De Ridder. Dit komt volgens de CNV-bestuurder mede door langer lopende contracten die meekwamen met de overname de overnamen van SecurCash in 2015 - toen nog Brink’s Nederland - door Wincor Nixdorf.

Het is niet de eerste keer dat het personeel van SecurCash onzekere tijden meemaakt. Toen hun grootste klant Rabobank in 2014 met een concurrent in zee ging, verloren zeshonderd van de ruim duizend werkkrachten hun baan. Na de overname door Wincor Nixdor in 2015 werden vestigingen in Arnhem, Amsterdam en Houten gesloten. Dit ging ten koste van zeker 140 banen.

Volgens De Telegraaf is de Nederlandsche Bank al maanden druk met de problemen bij SecurCash. Het dagblad stelt dat “alle betrokken partijen moesten beloven te zwijgen over de situatie” om paniek rond de feestdagen te voorkomen. Er zou gevreesd worden dat mensen pinautomaten zouden leeghalen en dat dieven op ideeën gebracht zouden worden als zij wisten dat het geld niet opgehaald werd bij winkels. Om die reden werd het faillissement over Kerst getild, aldus CNV-bestuurder De Ridder. Een woordvoerder van de Nederlandsche Bank spreekt tegen dat er sprake was van een panieksituatie, maar zegt wel dat er “met verschillende scenario’s rekening is gehouden”.

SecurCash geeft vooralsnog geen reactie op vragen van NRC. Volgens een woordvoerder is men druk met personeel, klanten en de mogelijke overname.