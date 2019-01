Filmoverzicht: manipulators in de pruikentijd, ‘Buddy’ gaat over meer dan een trouwe viervoeter

De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos (‘The Lobster’) wilde altijd al een kostuumfilm maken. ‘The Favourite’ is een heerlijk vileine en subversieve variant. Lees de recensie: Een heerlijk vileine machtsstrijd in ‘The Favourite’

●●●●●

Los versos del olvido: Magisch realisme

‘Los versos del olvido’ doet denken aan de bureaucratie van onderdrukking in politieke dictaturen. De film is prettig raadselachtig, de hoofdpersoon is zijn eigen naam vergeten. Lees de recensie: Het grote vergeten in een dictatuur