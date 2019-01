Eenderde nieuwe auto’s in Noorwegen elektrisch

Bijna eenderde van de 148.000 auto’s die afgelopen jaar in Noorwegen werden verkocht was elektrisch. Het land streeft ernaar vanaf 2025 helemaal geen auto’s meer te verkopen die rijden op fossiele brandstoffen. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Dit percentage is veel hoger dan in de rest van Europa. In Nederland neemt de verkoop van elektrische auto’s ook toe, maar het lijkt erop dat dit afgelopen jaar minder dan vijf procent van de totale verkoop uitmaakte. Op januari 2017 waren er 14.000 stekkerauto’s in Nederland, afgelopen november was dit gestegen naar 38.944. De verkoopcijfers voor heel 2018 zijn echter nog niet binnen.

Aanmoedigingsbeleid

De Noorse overheid voert aanmoedigingsbeleid om de automobilisten over te halen elektrisch te gaan rijden. Wie in Noorwegen elektrisch rijdt maakt aanspraak op lagere belastingtarieven en gratis parkeren, oplaadpunten en tolwegen.

In 2017 was 20.8 procent van de nieuwe auto’s in Noorwegen op een batterij. Het aandeel groeit gestaag sinds 2013, toen was het 5,5 procent. Als gevolg daalt de diesel- en benzineverkoop er gestaag.