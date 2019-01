Drie aanhoudingen na dodelijk ongeluk bij afsteken vuurwerk

De politie heeft drie verdachten aangehouden vanwege het dodelijk ongeluk op oudejaarsavond in het Friese Morra. Hierbij kwam een 41-jarige man om het leven bij het afsteken van vuurwerk. Dat laat de politie woensdag weten.

Het professionele vuurwerk was illegaal gekocht en niet op de juiste manier aangestoken. De drie verdachten waren aanwezig toen het ongeluk gebeurde. Ze zijn aangehouden voor “het tot ontploffing brengen en al dan niet bezitten” van professioneel vuurwerk, aldus een woordvoerder. De politie doet nog verder onderzoek.

Onder de drie verdachten is een minderjarige jongen. De politie wil verder niets kwijt over de identiteit van de verdachten omdat Morra “een kleine gemeenschap is waar iedereen elkaar kent”.

Incidenten jaarwisseling

De politie doet ook in Enschede onderzoek naar een mogelijk ongeluk met vuurwerk. De politie trof tijdens de jaarwisseling het levenloze lichaam aan van een man en gaat ervan uit dat hij is omgekomen bij een vuurwerkexplosie.

De politie had het druk tijdens de jaarwisseling. Uit de eerste cijfers blijkt dat het aantal incidenten dit jaar bijna 9 procent hoger lag dan vorig jaar, maar er werden minder aanhoudingen verricht. Ook steeg het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten en mishandelingen met 12 procent. Wel werd er twee keer zo veel geweld gebruikt tegen politieagenten als vorig jaar. In 2018 waren er 27 incidenten, dit jaar 59.