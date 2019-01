Dit schip verloor wel héél veel containers

Dat er bij stormachtig weer zeecontainers overboord slaan, gebeurt wel vaker. Maar nu waren het er wel heel erg veel. In de nacht van dinsdag op woensdag raakte een vrachtschip ten noorden van het Duitse Waddeneiland Borkum 270 containers kwijt.

Zeker 21 containers en nog veel meer losse spullen spoelden aan op vrijwel alle Nederlandse Waddeneilanden. Er waren meldingen vanaf Schiermonnikoog tot en met Texel. Andere containers drijven nog in het water of zijn gezonken.

Strandjutters kwamen in groten getale op de aangespoelde spullen af. Ze vonden onder meer slippers, auto-onderdelen, Ikea-meubels, gloeilampen, televisies en speelgoed. De kustwacht waarschuwde dat in drie nog niet gelokaliseerde containers gevaarlijke chemicaliën zitten.

Het is nog niet duidelijk waardoor de containers van het schip precies zijn gevallen, maar vermoedelijk heeft het te maken met het stormachtige weer van die nacht. „We maken het in Nederlandse wateren een à twee keer per jaar mee dat er containers overboord slaan”, zegt een woordvoerder van de kustwacht. In de meeste gevallen is dat met stormachtig weer. „Maar meestal gaat het om vijf of zes containers. Nu zijn het er extreem veel.”

Het vrachtschip dat de containers kwijtraakte, de MSC Zoe, behoort tot de grootste containerschepen ter wereld. Het is bijna 400 meter lang en kan zo’n 19.000 containers vervoeren. Het is eigendom van de op één na grootste containervervoerder, Mediterranean Shipping Company (MSC), gevestigd in Zwitserland. Het schip was op weg naar Bremerhaven in Duitsland. MSC kon woensdag nog niet reageren.

Aangespoelde spullen op het strand van Vlieland.

Foto Marjet van Veelen/VVV Vlieland Bergwerkzaamheden zijn begonnen op het strand van Vlieland.

Foto AFP Photo

Peroxide

De gevaarlijke chemicaliën zitten in poedervorm in vaten. Het gaat om organische peroxide, een giftige en licht ontvlambare stof die gebruikt wordt bij de productie van onder meer plastic en rubber. De kustwacht heeft de registratienummers van de drie betreffende containers gedeeld via Twitter en vraagt mensen die de peroxide vinden direct de politie of brandweer in te schakelen.

Andere spullen mochten strandjutters mee naar huis nemen. Normaal gesproken moeten aangespoelde voorwerpen worden ingeleverd bij de gemeente, zo gebiedt de Wet op de strandvonderij. Maar de gemeente Terschelling liet woensdag weten dat de goederen „door contact met zeewater” geen waarde meer hebben en daarom in feite schroot zijn geworden. Alleen de gesloten containers mochten niet worden opengemaakt.

De kustwacht is woensdag begonnen om, samen met Duitse collega’s, de nog ronddrijvende containers te lokaliseren met behulp van een vliegtuig. Daarmee zullen ze donderdag bij daglicht doorgaan. Het bergen van alle containers, ook de gezonken containers, zal waarschijnlijk nog dagen in beslag nemen.

Rijkswaterstaat heeft de rederij MSC aansprakelijk gesteld voor de kosten die gemaakt worden bij de bergingswerkzaamheden. MSC is, zoals gebruikelijk, verzekerd tegen die kosten.