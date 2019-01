De grensmuur zet Trump klem

Is president Trump dan toch bereid tot een compromis als het om zijn felbegeerde grensmuur gaat? Twaalf dagen oud is de gedeeltelijke overheidssluiting die het gevolg is van een politieke patstelling over de grensmuur. Maar vanaf deze donderdag moet Trump werken met een nieuw Congres en vooral: met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Trump twitterde op Nieuwjaarsdag: „Veiligheid aan de grens en de Muur ‘kwestie’ en de shutdown zijn niet waar Nancy Pelosi haar termijn als Voorzitter mee wilde beginnen. Zullen we een deal sluiten?” Pelosi wordt deze donderdag opnieuw gekozen tot leider van de Democraten in het Huis. Ook werden de kopstukken van beide partijen in het Huis en de Senaat op woensdagmiddag op het Witte Huis uitgenodigd voor het heropenen van de onderhandelingen.

Op Nieuwjaarsdag dankte Pelosi de president met de hashtag #Trumpshutdown, „omdat hij de Democraten een mooie kans biedt om te tonen hoe we verantwoord beleid kunnen voeren”. De Democraten willen hun verse meerderheid gebruiken om in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 een zo groot mogelijk contrast aan te brengen met het in hun ogen corrupte en op de belangen van rijken gerichte beleid van de Republikeinen en Trump. Hun eerste wetsvoorstel behelst versterking van de democratie door hervorming van campagnefinanciering en het vereenvoudigen van de stembusgang. Maar ze moeten toch eerst de overheid weer draaiende krijgen.

De bijeenkomst woensdag is een eerste test voor de nieuwe machtsverhouding in Washington: een getergde Republikeinse president en zijn moegestreden partij, tegenover de Democraten die energie putten uit hun nieuwe grote fractie in het Huis.

De basis voor de overheidssluiting werd in december gelegd, toen Trump, Pelosi en de leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer bij elkaar waren in het Oval Office. Daartoe geprovoceerd door de openlijke hoon van deze Democraten voor de camera’s zei Trump dat hij „met trots” de verantwoordelijkheid voor een shutdown zou nemen.

Opgejaagd door Tea Party-Republikeinen in het Huis weigerde hij hierna een begrotingswet te tekenen, tenzij tenminste 5 miljard dollar voor de muur werd uitgetrokken. Hierdoor kwam de overheid deels tot stilstand. Ook de onderhandelingen lagen stil tot Trumps tweet op Nieuwjaarsdag.

Wel deden de Democraten een voorstel dat meer onderhandelingstijd zou bieden. Dit betreft onder meer dat de meeste ministeries financiering zouden krijgen tot september. Alleen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat over grensbewaking gaat, zou slechts gefinancierd worden tot 8 februari, waarmee het nieuwe Congres tijd krijgt om een compromis uit te dokteren waarmee ook de president kan leven, of dat tenminste diens gezicht kan redden. Maar het Witte Huis wees dit dinsdag af, volgens Trumps woordvoerder Sarah Huckabee Sanders omdat het „Amerikaanse gezinnen niet beveiligt tegen mensensmokkel, drugs en misdaad”.

De grensmuur heeft immense symbolische waarde voor de president, die de verkiezingen won door niet aflatend te hameren op de gevaren van illegale immigratie. De grensmuur is zijn meest tastbare campagnebelofte en dus niet een punt waarop Trump, de meester van de deal, kan toegeven – zeker niet nu politiek Amerika zich warm begint te lopen voor 2020.

Ruslandonderzoek

Maar daardoor zit Trump klem. Hij weet dat de Democraten in het Huis hem persoonlijk te na zullen komen, door getuigen in het Ruslandonderzoek te dagvaarden en zijn belastingaangiftes op te vragen. Hij weet ook dat de effectiviteit van zijn verdere termijn afhangt van compromissen met diezelfde Democraten.

In een nieuwe tweet leek Trump zich woensdag daarom bij zijn achterban enigszins in te dekken voor een compromis.

Hij beweerde dat Mexico betaalt voor de muur, via de nieuwe handelsovereenkomst USMCA tussen de VS, Mexico en Canada. En, schreef hij, er ís al best veel bestaande afscheiding langs de grens: „We hebben al veel werk gedaan.” Daarna eiste hij toch weer de 5,6 miljard dollar op die hij nodig denkt te hebben. Dat bedrag is „heel weinig in vergelijking met de voordelen van Nationale Veiligheid. Quick Payback!”

