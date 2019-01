Agenda: de culturele hoogtepunten van het voorjaar

08

Beeldende kunst

Pinball Wizard: The Work and Life of Jacqueline de Jong.

Stedelijk Museum, Amsterdam. T/m 18/8.

Kunstenaar Jacqueline de Jong, ooit medewerker van het Stedelijk, maakte de studentenopstanden in Parijs in 1968 van dichtbij mee en speelde een belangrijke rol in de kunstbeweging Situationist Internationale. Haar werk beweegt zich van expressionistische schilderkunst tot nieuwe figuratie en pop-art.