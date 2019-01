China sluit geweld niet uit bij plan hereniging Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag gedreigd geweld niet te schuwen om Taiwan weer met China te herenigen. Taiwan “moet en zal” herenigd worden, zei de president tijdens een bijeenkomst die in het teken stond van een verklaring die China veertig jaar geleden opstelde waarin Taiwan als onderdeel van China wordt gezien.

Xi Jinping zei te streven naar een vreedzame hereniging. “China zal Chinezen niet aanvallen”, zei hij. Maar Xi dreigde “niet af te zien van het gebruik van geweld” mocht dat nodig zijn. China en Taiwan vormen één ondeelbaar land, benadrukte hij nog eens. Ook waarschuwde hij dat onafhankelijkheid Taiwan alleen maar “rampspoed” zal brengen.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft in een reactie gezegd niet te accepteren dat Taiwan onderdeel zou zijn van één groot China. Ze zei dat China de denkwijzen en behoeften van de Taiwanezen moet begrijpen. Ze benadrukte dat de onderhandelingen tussen de regeringen onderling moeten worden gevoerd.

Lees ook: China verleidt vooral jonge Taiwanezen

Democratische Progressieve Partij

De relatie tussen China en Taiwan is de afgelopen jaren verslechterd. In 2016 verbrak China alle officiële banden met Taiwan nadat Tsai Ing-wen van de Democratische Progressieve Partij (DPP) werd verkozen als president. Zij had campagne gevoerd met de belofte afstand van China te willen houden. Sindsdien is de militaire dreiging toegenomen. Zo zei de Chinese minister van Defensie in november nooit ook maar één centimeter van zijn grondgebied op te geven. Ook economisch gaat het slechter met Taiwan, het toerisme uit China nam met een derde af.

In november werd de Democratische Progressieve Partij afgestraft tijdens lokale verkiezingen, onder meer vanwege het beleid ten opzichte van China. Tsai Ing-wen trad vervolgens terug als partijleider maar blijft president. Na het verlies liet Beijing weten de samenwerking met steden en districten in Taiwan graag te willen uitbreiden.

Lees ook: Bij een Chinese aanval is Taiwan kansloos zonder de VS