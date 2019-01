Amateurspeurder Bruintjes stopt zoektocht naar Willeke Dost

Ab Bruintjes, die jarenlang op eigen initiatief in Drenthe speurde naar de sinds 1992 vermiste Willeke Dost, stopt met zijn zoektocht. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. De aanleiding is de vernieling van zijn tuin tijdens de jaarwisseling.

Bruintjes werd de afgelopen weken twee keer door de politie betrapt toen hij met anderen op privéterrein aan het graven was naar de stoffelijke resten van Dost. Dat deed hij op de weilanden achter de boerderij van de pleegouders van het meisje. Bruintjes is ervan overtuigd dat zij iets te maken hebben met de verdwijning van Dost.

De politie verrichtte afgelopen november naar aanleiding van een tip ook al een graafactie in het weiland maar vond toen niets. In 2009 is het onderzoek kort heropend, en zijn de pleegbroer en pleegmoeder gearresteerd, schrijft de Volskrant. Later zijn zij vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Druk op familie

Op zijn Facebookpagina schrijft Bruintjes dat hij de indruk krijgt dat de bevolking van het Drentse dorp Koekange, waar de affaire zich afspeelt, “genoeg heeft van de huidige zoekmethode”. Hij schrijft dat druk op hem en zijn familie wordt gezet. “Daarom, en nergens anders om” trekt hij zich terug uit de groep die de zoektocht op eigen gelegenheid voortzet.

In 1992 verdween Willeke Dost op 15-jarige leeftijd. De zaak is inmiddels een cold case: niemand weet wat er is gebeurd en de politie is gestopt met zoeken. De politie ging er destijds vanuit dat Dost is weggelopen, en Bruintjes is van mening dat zij de zaak “volkomen fout” heeft aangepakt. In november verklaarde hij tegenover NRC: “Hoe kan dat, als het meisje geen kleren heeft meegenomen, en haar paspoort en treinkaart thuis had laten liggen?” Hij was er toen nog zeker van dat hij de zaak-Dost uiteindelijk zou ophelderen.