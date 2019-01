Bouwers: wij hielden ons aan eisen vreugdevuur

De bouwers van het vreugdevuur op Scheveningen ontkennen dat zij de afspraken niet zijn nagekomen, dat de stapel op het strand te hoog was en dat zij ’s nachts zouden hebben doorgebouwd.

Die verwijten maakt de Haagse burgemeester Pauline Krikke hun. Volgens Krikke hebben de bouwers van zowel de vuren op het Noorderstrand (Scheveningen) als het Zuiderstrand (Duindorp) „de afspraken met voeten getreden”.

De bouwers zeggen echter dat hun alleen is gevraagd te stoppen met de aanvoer van pallets. Dat zou op 30 december rond vijf uur ’s middags zijn geweest. „Wat op het terrein stond, mocht nog naar boven”, zegt Peter van Zaanen, een van de organisatoren. Volgens de bouwers lag er toen 9.300 kubieke meter hout op de stapel en 700 op het strand. De grens die de gemeente had gesteld, lag op 10.000 kuub.

Over de hoogte van het vreugdevuur willen de bouwers weinig kwijt. De 48 meter zou pocherij zijn geweest, in reactie op een vraag van de bouwers uit Duindorp – die vervolgens een nét iets hogere stapel meldden. Een landmeter zou, omdat Scheveningen opnieuw het Guinness Book of Records wilde halen, op Oudejaarsdag de stapel hebben gemeten, maar zijn bevindingen nog niet bekend hebben gemaakt.

„Als de brandweer ons zou hebben gezegd dat het te gevaarlijk zou zijn, dan zouden we de stapel niet hebben afgestoken. We gaan ons eigen dorp toch niet vervuilen”, zegt Ab Massa van Vreugdevuur Scheveningen. Er zou iedere dag overleg zijn geweest met zowel gemeente, als politie en brandweer.

„De gemeente heeft vijf dagen lang alles in kaart gebracht. We wachten nu het onderzoek af. Het is een raadsel hoe dit kon gebeuren”, zegt bouwer Dennis Rog.

‘Mag nooit weer gebeuren’

De bouwers zeggen ook dat zij geen ambtenaren hebben bedreigd. Die suggestie werd gewekt: ze zouden de regels hebben getart, maar hebben gedreigd met rellen als de vuren niet ontstoken zouden worden. Eerder deze woensdag verklaarden burgemeester Krikke en hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen dat zij zich bij hun besluit de vreugdevuren te laten doorgaan niet hebben laten „leiden door dreigende taal van wie dan ook”.

De Scheveningers zeggen verder volgende jaarwisseling „zeer zeker” een vuur te willen. „Maar we trekken alle registers open om dit nooit weer te laten gebeuren”, zegt bouwer Dennis Rog. Volgens hem hebben veel bouwers een klap gekregen door het uit de hand gelopen vuur: „Dit blijft tot mijn dood bij me.”