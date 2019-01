Bezoek van vrouwen aan Indiase tempel leidt tot rellen

Het bezoek van twee vrouwen aan de hindoeïstische tempel Sabarimala in het zuiden van India heeft woensdag geleid tot rellen. Het terrein was decennialang verboden voor vrouwen tussen de tien en vijftig jaar oud. Dit verbod is in september opgeheven, maar nu kwamen vrouwen pas voor het eerst binnen. Dat meldt persbureau AP.

Een 39-jarige en een 40-jarige vrouw betraden de gebedstempel vroeg in de ochtend. Politieagenten begeleidden en beschermden de vrouwen tijdens het bezoek. Na hun bezoek werd de tempel gesloten en “gereinigd”, waarna hij weer werd geopend voor bezoekers.

In de loop van de dag ontstonden er protesten op verschillende plekken in de deelstaat Kerala, waar de tempel ligt. De demonstranten blokkeerde wegen en gooiden stenen naar politieagenten, die daarop onder andere traangas inzetten tegen de betogers. Voor zover bekend zijn er geen ernstige gewonden gevallen.

Onconstitutioneel

Het hooggerechtshof oordeelde in september dat het verbod in strijd was met de grondwet. Daarop poogden vrouwen een aantal keer het tempelcomplex te bezoeken, waarbij ze werden tegengehouden door conservatieve priesters en andere demonstranten.

In Sabarimala wordt de celibataire hindoeïstische god Ayyappan geëerd. Omdat de god vrouwen afzwoer, horen vrouwen van vruchtbare leeftijd niet thuis in zijn tempel, zo is de gedachte. De plek trekt miljoenen bezoekers per jaar en is een van de meest heilige plekken van het hindoeïsme.

Muur van vrouwen

Afgelopen dinsdag organiseerden miljoenen vrouwen een protest voor gendergelijkheid. Ze vormden een menselijke ketting van meer dan zeshonderd kilometer lang. Van het noorden van de deelstaat, langs de snelweg, tot het zuiden.