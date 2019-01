Bewindvoerders aangesteld bij Italiaanse bank Banca Carige

Het economische jaar is in Italië, momenteel het grootste zorgenkind van de eurozone, beroerd begonnen. De Europese Centrale Bank (ECB) greep woensdag in bij de Banca Carige uit Genua. En op dezelfde dag bleek uit een vertrouwensindicator dat de toch al slecht presterende Italiaanse economie mogelijk afstevent op een recessie.

De ECB meldde in een persbericht dat zij drie bewindvoerders heeft aangesteld bij het noodlijdende Carige, één van de elf grote Italiaanse banken waarop de ECB direct toezicht houdt. Met een balanstotaal van krap 24 miljard euro is het volgens persbureau Reuters de tiende bank van Italië. De beslissing volgt op het aftreden van een meerderheid van commissarissen woensdagochtend, na een conflict met aandeelhouders over een kapitaalinjectie.

Nog niet eerder greep de toezichthouder in Frankfurt, die sinds eind 2014 de grote banken in de eurozone in de gaten houdt, op deze manier in bij het bestuur van een bank. Behalve drie bewindvoerders stelt de ECB ook drie controleurs aan bij Carige.

Opvallend genoeg keren de topman van de bank, Fabio Innocenzi, en de voorzitter van de raad van commissarissen, Pietro Modiano, nu terug als bewindvoerders. De rest van het bestuur en van de commissarissen stapt wel op. De derde bewindvoerder is Raffaele Lener, advocaat en academicus.

‘Vroege interventie’

De ECB spreekt in het persbericht van een „vroege interventie die tot doel heeft de continuïteit te waarborgen”. De bank dreigde stuurloos te worden na het mislukken van de kapitaalinjectie vlak voor Kerst. Grootaandeelhouder Malacalza Investimenti, van de in de staalindustrie rijk geworden familie Malacanza, blokkeerde toen een kapitaaluitgifte ter waarde van zo’n 400 miljoen euro. Volgens de ECB dreigt de bank niet meer aan de kapitaaleisen te voldoen.

De bewindvoerders krijgen bijzondere bevoegdheden om vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen en om daarvan de agenda te bepalen. De ECB hoopt zo de impasse tussen bestuurders en aandeelhouders te doorbreken. Volgens het persbericht moeten de bewindvoerders de ECB „voortdurend” informeren en „zo nodig actie ondernemen” om de kapitaalpositie van de bank te herstellen.

Op macro-economisch gebied was er woensdagochtend ook slecht nieuws. De zogeheten inkoopmanagersindex (PMI) van bureau Markit liet voor de derde maand op rij een waarde zien van onder de 50. Alle waarden beneden de 50 duiden op een mogelijke recessie. De Italiaanse PMI in december bedroeg 49,2, tegen 48,6 in november.

