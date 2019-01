Zeker vijftien doden bij aanvallen Talibaan in Afghanistan

In het noorden van Afghanistan zijn zeker vijftien militairen om het leven gekomen bij aanvallen van de Talibaan. Strijders van de extremistische groepering voerden maandagnacht twee aanvallen uit op controleposten in de noordelijke provincie Sar-e-pul. Nog eens 21 militairen raakten daarbij gewond.

De aanvallen duurden enkele uren, melden getuigen aan persbureau Reuters. Er werd zeer hevig gevochten. Ondanks pogingen van de Verenigde Staten om een einde te maken aan de al zeventien jaar durende oorlog in het land, hebben de Talibaan hun aanvallen op Afghaanse troepen de afgelopen tijd opgevoerd. De laatste weken worden er bijna dagelijks aanvallen uitgevoerd.

De aanval van maandagnacht komt op een moment dat de VS hebben aangekondigd de helft van zijn 14.000 troepen terug te trekken uit het land. Daarmee zouden er nog ongeveer 7.000 Amerikaanse soldaten overblijven en nog eens 7.100 van andere NAVO-landen. De 14.000 Amerikaanse troepen die momenteel nog aanwezig zijn, trainen vooral Afghaanse regeringstroepen.

Islamitische Staat

De regering van Afghanistan heeft het land nog lang niet onder controle. In ongeveer 40 procent van de Afghaanse districten zijn de Talibaan aan de macht of vechten zij met de regering om de macht. Volgens cijfers van de VN zijn er in de eerste negen maanden van 2018 zo’n 2.800 burgers omgekomen. Er vallen wekelijks ook tientallen doden onder de politie en het leger.

Ook is Islamitische Staat nog actief in het land. In het oosten van het land kwamen maandag nog 27 extremisten van IS om het leven na een nieuw offensief van Afghaanse veiligheidstroepen.