‘Vliegvuur’ zorgt voor branden in Scheveningen

Het traditionele vreugdevuur op het strand van Scheveningen heeft door de harde wind geleid tot branden in het dorp en de duinen. Het ‘vliegvuur’, zoals de brandweer het noemt, heeft grote schade aangericht en heeft de Scheveningse straten en boulevard zwartgeblakerd achtergelaten. Auto’s, fietsen, tuinen, een kiosk en een woning vlogen in brand. Ook in de duinen ontstonden verschillende branden. Omstanders melden dat ook de jassen en haren van mensen vatten vlam.

Er zijn geen meldingen van gewonden. De brandweer werd op grote schaal ingezet en was tot vroeg in de ochtend druk met blussen. De gemeente Den Haag zegt grondig te gaan onderzoeken wat er precies is misgegaan. De precieze omvang van de schade moet nog blijken.

Brandend kool en vuurtornado’s

De boulevard van de badplaats werd aan het begin van de nacht ontruimd, evenals verschillende woningen. De daken van huizen en van de Oude Kerk van het dorp werden door de brandweer nat gehouden om ervoor te zorgen dat het vuur niet zou overslaan. Asdeeltjes, vonken en grote stukken brandend kool zweefden door de lucht en zorgden voor een vuurregen, die boven het hele dorp te zien was. Op het strand ontstonden door de hitte vuurtornado’s, zo is op beelden te zien. De politie heeft diverse mensen aangehouden rond het vreugdevuur vanwege het niet opvolgen van aanwijzingen.

De brandweer richtte zich aanvankelijk voornamelijk op het bestrijden van het vuur in de duinen en probeerde ervoor te zorgen dat het vuur niet zou overslaan op woningen. Daarna werd ook geprobeerd om het vreugdevuur op het strand onder controle te krijgen. Rond 3.00 uur ‘s nachts werd het vreugdevuur kleiner.

Wedstrijd

Traditiegetrouw nemen Scheveningen-dorp en Duindorp het ieder jaar tijdens Oudejaarsnacht tegen elkaar op met een wedstrijd wie het grootste vreugdevuur kan bouwen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag (VVD) zegt in een reactie dat het de vraag is of het organiseren van de vreugdevuren “in deze vorm in de toekomst verantwoord is”.

“Dit is verschrikkelijk naar”, aldus Krikke. “Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen angstige momenten hebben beleefd. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama. Ik leef zeer mee met bewoners en ondernemers die getroffen zijn.”