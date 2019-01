Van Gerwen wint WK darts

Michael van Gerwen heeft dinsdagavond voor de derde keer de wereldtitel darts veroverd. De darter versloeg in de finale van het wereldkampioen van de PDC Engelsman Michael Smith met 7-3.

Michael van Gerwen bereikte de finale door onder meer in de halve finale oud-wereldkampioen Gary Anderson te verslaan met 6-1 in sets. Tegen Smith kende hij net zo’n vloeiende start. Wederom wist hij de eerste vier sets te winnen, waarvan drie sets over de volle vijf games gingen. Waar Bullyboy net onder de 100 gemiddeld gooide, zat de Nederlander daar vrijwel de gehele partij boven.

Smith kreeg wel verschillende kansjes, bijvoorbeeld in de vierde set toen hij meerdere darts miste om de set te pakken, maar benutte deze niet. De Nederlander strafte de missers af en wist zo set na set binnen te halen.

Van Gerwens voorspelling

Van Gerwen had vooraf al voorspeld dat hij de eerste vier sets zou winnen, waarna Smith een setje zou pakken. De Engelsman deed dat op fraaie wijze. Op 2-2 in de vijfde set en met Van Gerwen op dubbel 10 gooide Smith 124 uit, om het 4-1 en later ook 4-2 in sets te maken. Dichterbij wilde de Nederlander zijn tegenstander niet laten komen. Met net wat meer agressie sleepte hij sets zeven, acht en negen binnen.

Voor Smith leek de finale vooral een bekroning van een degelijk toernooi. De Engelsman haalde nog nooit de finale van een WK en zag in zijn deel van het speelschema de ene na de andere topper wegvallen. Onder meer de wereldkampioen van vorig jaar, Rob Cross, werd voortijdig uitgeschakeld.