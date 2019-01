Rusland arresteert Amerikaanse oud-marinier op verdenking van spionage

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft afgelopen vrijdag een 48-jarige Amerikaan opgepakt in Moskou. Paul Whelan, een oud-marinier die tegenwoordig voor BorgWarner werkt, wordt door de Russen verdacht van spionage.

De FSB maakte maandag bekend dat Whelan “terwijl hij een spionage-actie uitvoerde” opgepakt werd in Moskou. Whelan wordt door de Russen beschuldigd van spionage en kan, mits veroordeeld, tussen de tien en twintig jaar celstraf krijgen.

De familie van Whelan maakt zich “ernstig zorgen over zijn veiligheid en welzijn”. Paul was volgens zijn broer, die dinsdag een verklaring deelde op Twitter, in Moskou voor een bruiloft. “We merkten dat Paul vanaf de 28ste niet meer bereikbaar was, wat hij nooit is wanneer hij op reis is.”

My brother was detained by the Russian government on Friday as an alleged spy. While the law library + info focus will remain, you may see an increase in off-message topics until we get him safely home. pic.twitter.com/2HIF1UmS1b — David Whelan (@davidpwhelan) January 1, 2019

Pas op maandag kwam de familie er via de media achter dat Whelan gearresteerd was. De familie dacht aanvankelijk dat Whelan omgekomen was in Rusland. Zijn broer zocht naar artikelen over dode Amerikanen in Moskou, aldus persbureau AP: “Op een bepaalde manier is dit beter nieuws dan erachter te komen dat hij overleden is.”

De familie ontkent de beschuldigingen van de Russische overheid en heeft contact gezocht met de Amerikaanse overheid. “Zijn onschuld is boven iedere twijfel verheven en we rekenen erop dat zijn rechten gerespecteerd zullen worden.”

BorgWarner

Whelan reist volgens zijn broer vaker naar Rusland, voor zowel privé als zakelijke aangelegenheden. Volgens BorgWarner, de auto-onderdelenfabrikant waar Whelan al enkele jaren werkt, is hij “verantwoordelijk voor het toezicht houden op de beveiliging van onze faciliteiten in Auburn Hills, Michigan en op andere bedrijfslocaties overal ter wereld.”

De Amerikaanse overheid is ingelicht over de arrestatie door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, schrijft CNN. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken liet de tv-zender weten erop te rekenen dat de Russische overheid toegang zal geven tot Whelan, voor consulaire ondersteuning.

De banden tussen Rusland en Amerika staan onder druk. Amerika beschuldigt Rusland ervan de presidentsverkiezingen van 2016 te hebben beïnvloed. Deze zomer werd in de Verenigde Staten een 30-jarige Russin opgepakt op verdenking van spionage. Maria Boetina, die zich sterk maakte voor vrij wapenbezit en zich aansloot bij de machtige wapenlobby in de Verenigde Staten, bekende in december schuld in ruil voor stafvermindering. Boetina begon een relatie met een Republikeinse politicus in de hoop “toegang te krijgen tot de Amerikaanse regering”. Ze kan tot vijf jaar celstraf krijgen.