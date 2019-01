Ruimtesonde bereikt rand van het zonnestelsel

De ruimtesonde New Horizons is dinsdagochtend aangekomen in de buitenste regionen van ons zonnestelsel. Dat bevestigt de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA, die dinsdagmiddag na 16.30 uur de eerste data van de sonde ontving.

Alle systemen van de sonde, die sinds 2006 onderweg is, waren in orde zei NASA tijdens een persconferentie. Naar verwachting komt de eerste wetenschappelijke data in de loop van dinsdagnacht aan op aarde. Het doorsturen van data duurt vanwege de grote afstand tot zes uur: de volledige dataoverdracht zal nog weken duren.

De sonde was, na in 2015 Pluto te hebben gepasseerd, onderweg naar de ruimterots Ultima Thule (“voorbij het einde van de bekende wereld”). New Horizons is de rots, die een diameter van circa dertig kilometer heeft, op zo’n 3.500 kilometer afstand gepasseerd. Ultima Thule, formeel een Kuipergordelobject, bevindt in de gelijknamige gordel die aan de rand van ons zonnestelsel ligt, voorbij Neptunus.

Het is de eerste keer dat een planetoïde zo ver van de aarde gepasseerd is en van relatief dichtbij werd bestudeerd. De NASA is geïnteresseerd in deze Kuipergordelobjecten omdat ze sinds het begin van ons zonnestelsel relatief onaangetast zijn gebleven en ons zo meer kunnen vertellen over hoe planeten ontstaan.

Pluto

Ultima Thule heeft een onregelmatige vorm. Dat komt wellicht omdat twee planeetachtigen elkaar hebben geraakt of zeer dicht rond elkaar cirkelen. De eerste foto’s die New Horizons terugzendt moeten ook duidelijk maken hoe het oppervlakte van Ultima Thule eruit ziet.

New Horizons vertrok in 2006 om de dwergplaneet Pluto en zijn vijf manen te bestuderen. Nadat de sonde Pluto in 2015 had bereikt, werd Ultima Thule het nieuwe doel van verlengde missie. Het object werd in de zomer van 2014 ontdekt door de Hubble ruimtetelescoop. Uit data die New Horizons verzamelde, bleek onder meer dat Pluto iets groter was dan eerder aangenomen werd.

New Horizons gaat nu dieper de Kuipergordel in met een snelheid van circa 50.000 kilometer per uur. NASA hoopt daar nog meer Kuipergordelobjecten te bestuderen.