Rotterdamse rapper Feis (32) overleden

De Rotterdamse rapper Feis is dinsdagochtend op 32-jarige leeftijd overleden. Zijn goede vriend en mede-Rotterdammer Tony Pengel, beter bekend als rapper U-Niq, heeft dat via Facebook laten weten. “Mijn hele jaar verpest door ernstig verdriet. Mijn broertjes! Waarom nou?”

Kees de Koning, baas van hiphop-platenlabel TopNotch, schrijft dinsdagochtend op Instagram: “Ik kan het niet geloven. Ga je missen, jouw super talent, gevoel voor humor en hoe je altijd klaar stond voor iedereen. Rust zacht.”

Hoe Feis, die in werkelijkheid Faisal Mssyeh heet, is overleden is nog onduidelijk. Mogelijk bestaat er een verband met de schietpartij die op nieuwjaarsochtend om 5.15 uur in de binnenstad van Rotterdam heeft plaatsgevonden. De politie kan dit echter niet bevestigen aan NRC.

Schietpartij

Aan de Nieuwe Binnenweg raakten dinsdagochtend bij een schietpartij twee mannen gewond. Het gaat om een 32-jarige Rotterdammer en een 31-jarige plaatsgenoot, meldt de politie. De 32-jarige man overleed later in het ziekenhuis, de andere man wordt daar nog behandeld.

De politie heeft zeven verdachten aangehouden voor de schietpartij, onder wie drie vrouwen van 15, 32 en 59 jaar en vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Bij de aanhouding werden meerdere waarschuwingsschoten afgevuurd door de politie.

Feis brak in 2007 door met het nummer Klein, klein jongetje dat hij samen met U-Niq maakte. In 2014 bracht hij zijn eerste soloalbum uit: Hard van buiten, gebroken van binnen. Hij werkte onder meer samen met Winne, Kempi, Sjaak, Hef en Appa. Ook was hij te zien in het televisieprogramma Ali B op volle toeren.