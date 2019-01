Nationaal Aftelmoment scherper dan Huijbregts oudejaarsconference

De laatste tien minuten van 2018 tijdens het Nationaal Aftelmoment op NPO1 bevatten scherpere en politiek kritischer momenten dan het dikke uur dat daaraan vooraf ging met de oudejaarsconference van Marc-Marie Huijbregts.

Eerst Huijbregts. Zijn eindejaarsshow was meer een gezellige bijbabbelavond van onze tv-huiskamervriend Marc-Marie, bekend als leuke sidekick bij De Wereld Draait Door, dan een traditionele oudejaarsconference, waarin de actualiteiten en politici op de hak genomen worden. Huijbregts had van tevoren al aangegeven dat je bij hem het woord ‘dividendbelasting’ niet zou horen, zei hij in de Varagids. Hij hield woord.

Open kaart

Live vanuit een theater in zijn geboortestad Tilburg, gekleed in een rood pak, speelde hij open kaart. Hij had wel een beetje de krant gelezen om het nieuws te volgen voor zijn eindejaarsshow, zei hij. Dan las hij over Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, maar dan viel zijn oog op een stuk over een vrouw die na haar vakantie een schildpad in haar vagina had gevonden. Dat vond Marc-Marie een stuk leuker dan lezen over Blok (die gezegd had dat het genetisch bepaald is dat we onbekende groepen mensen willen buitensluiten, en zo een racisme-rel veroorzaakte).

Dus had Marc-Marie het over die schildpad. En over de spermahond: de snuffelhond die de politie bij zedenzaken wil inzetten. Maar liever nog hield hij het dichterbij zichzelf, bij het wel en wee van hemzelf en zijn familie. Daarmee sluit Huijbregts met deze bij vlagen amusante show aan bij een heel andere oudejaarstraditie, namelijk die van het geëmigreerde familielid. In bijna iedere familie is wel een geëmigreerde oudtante of verre neef die jaarlijks rond kerst een lange brief schrijft waarin opgelepeld wordt wat de familieleden in den vreemde overkomen is het afgelopen jaar. In die kletstante-traditie staat Huijbregts oudejaarsconference.

Stef Blok was een echte Youp

Dan is het ook begrijpelijk dat we te horen krijgen dat hij van de fiets is gevallen na een lunch met zijn zus; gelukkig kwam alles weer goed. Hij is ook afgevallen, en blijvender dan Erica Terpstra. Ja, bekenden van Marc-Marie uit de media, en cabaretvakbroeders, tellen ook als familie. Dus horen we dat Mies Bouwman, de vorig jaar overleden tv-presentatrice, hem had gebeld om te zeggen dat ze zo van hem hield. En neef Paul de Leeuw was ook iets vervelends overkomen: hij voelde zich gekwetst door oom Youps term ‘pisnicht’. Daar leek Huijbregts naar een scherpe conference-momentje te gaan, over oude witte mannen en hun scheldwoorden – maar het bleef er bij dat hij ‘Youp’ als nieuw scheldwoord voor vervelende oude witte mannen wilde introduceren. Stef Blok was een echte Youp van ’t Hek. Scherper dan dat werd het niet.

Nou is dat misschien ook niet nodig. Want in deze tijd kan het weerbericht al voor scherpe politieke tegenstellingen en gescheld leiden. Daarom was de ‘nieuws-rap’ (à la Arjen Lubach) over het warme weer van het afgelopen jaar in het Nationaal Aftelmoment zo geestig. Daarin werd soepel berijmd met tv-fragmentjes uitgelegd dat de aanhoudende droogte en hitte met de opwarming van de aarde te maken hebben. Ook weerman Gerrit Hiemstra kwam even in beeld. En daar zat de scherpte. Want Tweede Kamerlid Thierry Baudet eiste eerder dit jaar het ontslag van deze publieke-omroep-weerman, omdat die de wetenschappelijke feiten over de opwarming had verdedigd. De hele explosieve kwestie over feiten versus fakenews in een Aftel-rap. Top-tv.

