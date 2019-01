Minder arrestaties, meer branden, meer incidenten

Schietpartijen, twee vermoedelijke vuurwerkdoden en vuurtornado’s; dat het op sommige plekken een turbulente jaarwisseling was, werd dinsdag al snel duidelijk. Maar hoe verliep het in de rest van het land?

Wilbert de Vries houdt sinds 2004 op alarmeringen.nl bij hoe vaak brandweer en ambulance uitrukken, ook met Oud en Nieuw. Hij noteerde dit jaar 3.150 meldingen tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts, bijna de helft meer dan vorig jaar.

Ook de Nationale Politie zag een drukke jaarwisseling. Volgens de eerste cijfers ligt het aantal incidenten bijna 9 procent hoger dan vorig jaar. Het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten en mishandelingen steeg zelfs met 12 procent. Er werden minder aanhoudingen verricht – 328 ten opzichte van 369 vorig jaar – en het aantal vechtpartijen lag bijna een kwart lager. Over de exacte aantallen houdt de politie nog een slag om de arm, omdat de cijfers dinsdag in allerijl verzameld zijn, aldus plaatsvervangend korpschef Henk van Essen. „Maar het worden er eerder meer, niet minder.”

Het ergst vindt Van Essen het geweld dat gebruikt wordt tegen agenten en hulpverleners. Waar vorig jaar 27 agenten werden geconfronteerd met geweld, waren dat er dit jaar 59. „Vuurwerk afsteken is een traditie, maar kennelijk is er nu ook een steeds grotere groep die het normaal vindt om agenten of hulpverleners – mensen die zich 24/7 inzetten voor de samenleving – te bekogelen met vuurwerk.” In eerdere jaren, vóór het mede door het weer opvallend rustige 2017, vonden er echter meer geweldsincidenten plaats tegen agenten. In 2015 en 2016 waren er 71 en 63 voorvallen.

In de grote steden verliep de aftrap van het nieuwe jaar wisselend. In Rotterdam waren minder aanhoudingen dan vorig jaar, evenals in Utrecht. Daar waren meer buitenbranden, maar minder autobranden en brandweerinterventies dan eind 2015 en 2016. Al met al verliep het dit jaar „redelijk ontspannen allemaal”, aldus een gemeentewoordvoerder, die ’s nachts samen met de burgemeester op pad ging om te polsen hoe het onder anderen de buurtvaders en agenten verging.

In Amsterdam was het beeld vergelijkbaar met vorig jaar. Er waren minder aanhoudingen, ietsje meer incidenten. De brandweer had het wel opvallend druk. Die rukte bijna twee keer zo vaak uit als vorig jaar. Vooral de Amsterdamse prullenbakken en afvalcontainers moesten het ontgelden. Zo’n 160 werden er in brand gestoken, circa 100 meer dan vorig jaar. Het aantal ambulanceritten in de hoofdstad was met bijna 350 vergelijkbaar met eerdere jaren.

In veel andere steden bleef het relatief kalm. In Zaanstad en Groningen bijvoorbeeld verliep de jaarwisseling gemoedelijk en zonder grote incidenten. Almere spreekt zelfs van een „heel rustige jaarwisseling”.

De drie brandwondencentra zagen een wisselend beeld. Het Groningse Martini Ziekenhuis noemt de nieuwjaarsnacht „relatief rustig”, in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis meldden negen mensen zich op de brandwondenafdeling en acht anderen op de spoedeisende hulp met brandwonden – volgens een woordvoerder „vergelijkbaar met voorgaande jaren”. In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk was het met 32 slachtoffers in plaats van de 18 van vorig jaar wel druk.