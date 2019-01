Meer geweld tegen agenten bij jaarwisseling

Er is dit jaar rond de jaarwisseling ruim twee keer zo veel geweld gebruikt tegen politieagenten als vorig jaar. Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen spreekt van een “grillige en drukke start van het jaar”.

Ging bij de Oudejaarsviering 2018 nog om 27 incidenten, dit jaar waren het er 59, zo meldt de Nationale Politie dinsdag. Het aantal geweldsincidenten tegen agenten ligt nog wel lager dan bij de jaarwisselingen 2015-2016 en 2016-2017 toen er 71 en 63 keer geweld werd gebruikt tegen agenten.

Het totaal aantal incidenten lag dit jaar 8,9 procent hoger dan vorig jaar. Om hoeveel incidenten en hoe groot de toename in absolute getallen was, vermeldt de politie niet. In totaal verrichte de politie 328 aanhoudingen. Dat zijn er 41 minder dan een jaar geleden.

Het aantal (zware) mishandelingen en bedreigingen steeg ten op zichte van vorig jaar met 12,2 procent. Ook rapporteerden agenten meer vernielingen (plus 8,5 procent) en branden en ontploffingen door de aanwezigheid van vuurwerk (een stijging van 12 procent). Ambulancemedewerkers en brandweerlieden kregen dan weer minder te maken met geweld. Het aantal vechtpartijen daalde met bijna een kwart.

Plaatsvervangend korpschef: geweld onacceptabel

Plaatsvervangend korpschef Van Essen veroordeeld de stijging in het geweld tegen agenten. “Blijkbaar vindt een groep het normaal om zich te misdragen en vuurwerk te gooien naar politieagenten en hulpverleners. Dat is onacceptabel.” De jaarwisseling was volgens hem voor politie daardoor drukker dan vorig jaar. “Ook is er een duidelijke toename van onveilig gedrag aangaande vuurwerk.”

Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA) noemt het gebruik van geweld tegen agenten in een reactie “treurig”. De afgelopen dagen riep de bewindspersoon Nederlanders al op om hulpverleners met rust te laten.

Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland had het na de jaarwisseling drukker dan begin 2018. De politie leverde 35 zaken aan die te maken hadden met het beledigen van agenten, geweld en vuurwerk. Vorig jaar waren dat nog achttien zaken. Het OM komt later dinsdag nog met een landelijke inventarisatie.