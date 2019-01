Krikke: afspraken rond vreugdevuren ‘met voeten getreden’

De afspraken rond de vreugdevuren op de stranden van Den Haag zijn geschonden. Dat zei Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, dinsdagmiddag tijdens een persconferentie.

De traditie, waarbij twee Haagse kustbuurten met elkaar wedijveren om het grootste vreugdevuur te maken, liep dit jaar uit de hand. Vonken sloegen door de aantrekkende wind over naar duinen en nabijgelegen huizen. Het ‘vliegvuur’ veroorzaakte veel schade aan huizen en auto’s, maar niemand raakte gewond.

De gemeente en de organisaties maken afspraken over de hoogte en omvang van de houtstapels. Die afspraken zijn “met voeten getreden”, zegt Krikke nu. De stapels mochten maximaal 10.000 kuub hout bevatten en 35 meter hoog zijn. Maar volgens de burgemeester is er in het holst van de nacht nog hout bijgelegd: de stapel was volgens haar uiteindelijk zo’n dertien meter te hoog.

In reactie daarop besloot de gemeente voor het aansteken van de stapels de dranghekken verder terug te zetten. Of dat een goede beslissing is geweest, moet volgens Krikke uit een nadere evaluatie blijken. Krikke zei zich tijdens de persconferentie “rot geschrokken” te zijn, aldus persbureau ANP:

“Ik ben me rot geschrokken over de gebeurtenissen. Ik twijfel met politie en justitie over de toekomst van de vreugdevuren. We moeten als stad bepalen of we hiermee door willen gaan.”

Door sterke wind sloeg het vuur van de Scheveningse stapel over naar nabijgelegen huizen en duinen. De boulevard en verschillende huizen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer en inwoners hielden daken nat om te voorkomen dat ook deze vlamvatten. De brandweer was tot half vier deze middag aan het nablussen.

Krikke kondigde eerder op nieuwjaarsdag al aan de traditie “minutieus” te evalueren.