IJzig graf voor zeker acht mensen onder het beton

Dinsdagmiddag haalde de brandweer een jongetje van nog geen jaar oud onder het puin vandaan. Maar een etmaal na het instorten van een flatgebouw in de Russische stad Magnitogorsk zijn sommige inwoners nog altijd op zoek naar hun geliefden. „Mijn vader woonde in die flat. We kunnen hem niet vinden”, schrijft Danila Chakimov op nieuwjaarsdag op Vkontakte, het Russische Facebook. „Papa, als je me hoort, bel me dan.”

Acht doden zijn er tot nu toe geborgen van onder het puin van de sovjetflat aan de Karl Marxstraat 164/2. Maar onder de brokstukken bevinden zich mogelijk nog tientallen slachtoffers – nog altijd worden ruim 30 mensen vermist. Omdat de flat nog verder dreigde in te storten, werden dinsdag de reddingswerkzaamheden stilgelegd. Pas nadat de instabiele betonnen constructie is gedemonteerd – wat een etmaal in beslag kan nemen – kan de brandweer verder met het reddingswerk. Bij temperaturen tot ruim 20 graden onder nul lijkt de kans klein dat er dan nog iemand levend onder het puin vandaan komt.

Volgens de autoriteiten is de ramp maandagmorgen vroeg veroorzaakt door een gasexplosie, op de eerste verdieping van het flatgebouw. Een van de portieken van de tien verdiepingen tellende flat stortte geheel in. 48 woningen werden verwoest of liepen schade op.

President Vladimir Poetin vloog nog dezelfde dag naar Magnitogorsk om de rampplek te bezoeken. Bij een grote brand in een winkelcentrum in het Siberische Kemerovo, op 25 maart van het afgelopen jaar, duurde het twee dagen voordat de president ten tonele verscheen. Toen was de woede over het gebrek aan informatie over de slachtoffers (er vielen 64 doden, onder wie 41 kinderen) al hoog opgelopen.

De ramp in Kemerovo werd veroorzaakt door de gebrekkige brandveiligheid van het winkelcentrum, waar het alarmsysteem niet werkte en de noodgangen waren geblokkeerd.

‘Mos en schimmel’

In Magnitogorsk praat men nu over het slechte onderhoud van de gasleidingen en over de bouwvallige staat waarin de flat aan de Karl Marxstraat verkeerde. „Ik wist dat dit gebouw vroeg of laat zou instorten”, schrijft Anna Koroljova, die blijkbaar in de buurt woont. „De muren waren bedenkt met mos en schimmel en duidelijk aan het rotten. (…) Waarom betalen we enorme bedragen voor het groot onderhoud?”

Het is een veel gehoorde klacht in Rusland, waar veel woningen zich in een erbarmelijke staat bevinden. Corporaties die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, steken de bijdrage van de bewoners in eigen zak. Bewoners worden geconfronteerd met stijgende lasten, maar zien ondertussen hun flatgebouw ieder jaar verder afbrokkelen.

De onvrede daarover groeit. „Dieven, moordenaars, huichelaars en hypocrieten!”, schrijft Anna Koroljova – en daarmee bedoelt ze het lokale bestuur. Ze kreeg veel bijval van andere inwoners van Magnitogorsk.