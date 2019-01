Hij toonde harde buitenkant én zijn gebroken binnenkant

Hiphop en Rotterdam zijn vannacht “beroofd van een van hun helden”, schreef artiest en ondernemer Kevin ‘Blaxtar’ de Randamie vroeg op Nieuwjaarsdag op zijn Instagram, nadat bekend werd dat de 32-jarige Faisal Mssyeh, beter bekend als rapper Feis, was overleden. Zijn overlijden op dinsdagochtend bracht in de Nederlandse rapscene een stroom berichten vol ongeloof en emotie op gang.

Rapper Boef noemde Feis de lievelingsrapper uit zijn jeugd, en een artiest die direct invloed had op de ontwikkeling van zijn eigen raps. “Ik ben gebroken van binnen”, schreef Tony ‘U-Niq’ Pengel, hiphop-pionier uit Rotterdam en een goede vriend van Feis, op social media. “Ik kan het niet geloven”, postte Kees de Koning, eigenaar van het platenlabel Top Notch dat muziek van Feis uitbracht.

Faisal ‘Feis’ Mssyeh was een kalme, rauwe en veelzijdige rapper die veel van zijn generatiegenoten inspireerde, en in zijn teksten trots zijn stad, crew en scene vertegenwoordigde. Hij zou volgens nog onbevestigde berichten zijn overleden na een schietpartij rond vijf uur op Nieuwjaarsochtend op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam; de exacte toedracht is nog niet bekend. Eerder die avond filmde de artiest van bovenaf het vuurwerk op de Kruiskade, en vertelde hij op social media over zijn plannen in het nieuwe jaar nieuwe muziek uit te brengen.

Feis brak in 2007 door met zijn bijdrage aan Klein, Klein Jongetje van stadsgenoot U-Niq. Hij werkte met talloze prominente artiesten en was een belangrijke naam in de invloedrijke Rotterdamse hiphopcrew Ecktuh Ecktuh. Feis was vaak te horen en zien met goede vriend en bondgenoot Winne, in de studio, live op het podium en tijdens legendarische rapsessies op hiphop-platform 101Barz, en trad ook op in het populaire tv-programma Ali B Op Volle Toeren.

De in Rotterdam-West opgegroeide Feis nam zijn muziek op in een studio in het Hiphophuis in Rotterdam en verkocht in 2014 zijn EP Gebouwd Voor Dit direct vanuit de kofferbak aan zijn fans op straat. In hetzelfde jaar verscheen zijn solodebuut Hard Van Buiten, Gebroken Van Binnen, een ijzersterk coming of age-album uit, waarop Feis op mooie, sfeervolle beats terugblikte op een verleden waarin hij gewapend en verdoofd over de Rotterdamse straten liep, maar ook vertelde over zijn worsteling het straatmilieu achter zich te laten, moe van het snelle leven, van de uitzichtloosheid.

Er wordt, ook in Nederland, veel over het straatleven gerapt maar Feis kon de roes en de adrenaline van dat leven van binnenuit, zonder poespas en op een eerlijke, rauwe manier oproepen - en er tegelijk als bedeesde, gelaagde verteller naar kijken en op reflecteren, met sterke zinnen en vergelijkingen.

Zoals Feis in de titel van zijn solodebuut zelf aanstipte: hij had niet alleen aandacht voor de harde buitenkant, de maskers en overschreeuwende stemmen, maar ook voor de gebroken binnenkant, de leegte, twijfels en interne strijd. Het maakte hem een urgente en bezielde stem in de moderne Nederlandse rapmuziek.