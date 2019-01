Drie gewonden bij steekpartij Manchester

In Manchester zijn tijdens Oudejaarsnacht drie mensen onder wie een agent neergestoken door een man met een keukenmes. Het steekincident vond plaats op een perron van het Victoria-station in het centrum van de stad. De dader is opgepakt en wordt ondervraagd op het politiebureau.

Onder de gewonden bevinden zich een man en een vrouw van in de 50. Ze zijn zwaargewond, maar verkeren buiten levensgevaar. De agent, die in zijn schouder was gestoken, is behandeld in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.

De politie sluit niet uit dat het om een terroristische daad gaat, de anti-terreureenheid doet onderzoek naar de motieven van de man. Volgens assistent hoofdcommissaris Rob Potts is er geen sprake van een bredere dreiging.

Een radioproducer van de BBC was toevallig op het station toen de man om zich heen begon te steken. Hij hoorde de man “Allah” roepen voor en tijdens de aanval. Hij hoorde de man zeggen: “Zolang je andere landen blijft bombarderen zal dit soort shit gewoon doorgaan.” De man had volgens de getuige een ‘lang keukenmes’ bij zich. Hij werd al snel door meerdere agenten overmeesterd en naar de grond gewerkt.

Het metroverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Op het Albert Square, in het centrum van Manchester, zo’n tien minuten lopen vanaf Victoria station, stond voor Oud en Nieuw een grote vuurwerkshow gepland. De gemeente liet die show doorgaan, al werd de beveiliging rond het plein opgevoerd.