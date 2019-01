Dit vuur moest rotzooi voorkomen

Bij het eerste daglicht is de ravage op Scheveningen goed te zien. Een zwarte dikke smurrie van kool en as bedekt de boulevard en straten ver daar achter. De vis- en patatkraam is uitgebrand. En nog altijd hangt er een dikke, dikke, witte rookwolk boven het dorp. Op het strand is de brandweer nog tot het eind van de middag aan het nablussen.

Het vreugdevuur, dat hier ieder jaar op het strand wordt opgebouwd uit duizenden houten pallets, liep rond één uur ’s nachts uit de hand: vliegvuur – stukjes brandend materiaal – woei recht het dorp in. Daken en duinen vlogen in de brand, de Keizerstraat was één grote vuurregen. Uit de hele veiligheidsregio werden brandweerkorpsen ingezet om te blussen. Er vielen geen gewonden.

„Ik denk dat we veel geluk hebben gehad dat er louter materiële schade is”, zegt burgemeester Pauline Krikke (VVD) dinsdagmiddag. De vuurtorens – niet alleen die van Scheveningen, maar ook die van het concurrerende Duindorp, dat aan de zuidkant van de haven ligt – zijn te hoog geweest. De stapels mochten 35 meter hoog zijn, beide wijken claimden stapels van zo’n 48 meter hoog te hebben.

Stapels te hoog

De gemeente wist dat: een nacht eerder zijn volgens Krikke de bouwers „in het holst van de nacht hout gaan bijleggen”. Daar zijn ze „op aangesproken”, de gemeente heeft de hekken voor de toeschouwers verder van het vuur geplaatst. Maar afgebroken werden de stapels niet, noch verbood Den Haag de vuren. Een „minutieuze” evaluatie moet duidelijk maken wat er precies misging, herhaalt Krikke een aantal maal.

De toekomst van het vreugdevuur is dan al uren het gesprek van de dag op Scheveningen. In de verte smeult de stapel van Duindorp, die verder van de bebouwing ligt, nog na. Sommige Scheveningers herinneren zich nog de tijd van vóór de vuren, toen alles dat los zat in brand werd gestoken. Dat begon na de oorlog met kerstbomen rausen (stelen) en daarmee een fikkie te stoken. Wijken raakten onderling slaags om het hout, en steeds vaker gingen niet alleen bomen, maar ook autobanden en zelfs hele auto’s op het vuur. In de jaren zeventig en tachtig zagen Scheveningen en Duindorp er na de jaarwisseling uit als oorlogsgebied, met opengebroken straten en smeulende vuren.

Vijf dagen lol

Het aanwijzen van het strand als bouwplek eind jaren negentig hielp. En daarmee ontstond de huidige traditie: het bouwen van de hoogste stapel. De vreugdevuren werden in 2014 zelfs nationaal erfgoed. Voor veel Scheveningers is het afsteken een jaarlijks feest. Al op Vlaggetjesdag (als in mei of juni de eerste haring wordt geveild) wordt er voor de pallets geld ingezameld. Op de dagen van de bouw verzamelen zich hele families bij de container, waaruit keiharde house klinkt die de bouwers moet opzwepen.

„Het was vijf dagen lol. En nu dit, wat ontzettend triest”, zegt Karen van der Does. Haar zoons en kleinzoons bouwden mee aan het vreugdevuur. Ze vertelt over „de grote paniek” die er rond twee uur ’s nachts uitbrak toen de vijftiende-eeuwse Oude Kerk aan de kop van de Keizerstraat in gevaar kwam. De brandweer heeft de kerk de hele nacht natgehouden. Ook buurtbewoners hielpen met blussen. Emmi Friedeman laat op haar telefoon foto’s zien: Scheveningers die op de daken emmers water doorgaven en met tuinslangen in de weer waren.

’s Ochtends helpt men elkaar met schoonmaken. Op het terras van cocktailbar Zahara veegt eigenaresse Annet Caminada het roet weg. Voor de bar staat een aantal uitgebrande fietsen. Ze zegt: „Dit is het toch allemaal niet waard. Dit risico kunnen we toch niet nog eens nemen?”

De burgemeester wil de vuren niet onmiddellijk verbieden, maar eerst de evaluatie afwachten. Tegen Omroep West heeft organisator Peter van Zaanen al gezegd: „Ik denk dat dit het laatste vuur is geweest. Zeker voor mij.”