Deadline voor Russische antidopingorganisatie verstreken, sancties dreigen

De Russische antidopingorganisatie Rusada heeft internationale experts geen toegang gegeven tot gegevens over dopinggebruik. Dat heeft de internationale antidopingorganisatie WADA dinsdag bekendgemaakt.

De accreditatie van Rusada werd in 2015 ingetrokken. Een rapport van de WADA legde toen grootschalig en systemisch dopinggebruik onder Russische atleten bloot, vooral rond de Olympische Winterspelen in Sotsji van 2014. De Russische staat zou het middelenmisbruik faciliteren.

Afgelopen september werd de accreditatie onder voorwaarden weer hersteld. Rusada moest dan wel vóór 31 december experts toegang verlenen tot een laboratorium in Moskou. Daar liggen gegevens opgeslagen, die WADA nodig heeft om bewijslast tegen dopinggebruikers te verzamelen en om andere atleten vrij te pleiten.

WADA-voorzitter Craig Reedie is “bitter teleurgesteld” dat de Russen de benodigde gegevens niet geleverd hebben voor het verstrijken van de deadline op 31 december.

Onjuiste certificaten

WADA stuurde op 17 december een vijfkoppige, onafhankelijke commissie naar Rusland om de gegevens op te halen. Die commissie keerde enkele dagen later onverrichter zake terug. De commissie kreeg toegang tot het lab, maar ze mochten hun apparatuur niet gebruiken. Die had volgens de Russische autoriteiten niet de juiste certificaten.

Nu de deadline verstreken is beraadt WADA zich op vervolgstappen. Op 14 en 15 januari adviseert de commissie het WADA-bestuur. Mogelijkerwijs wordt de accreditatie van Rusada ingetrokken. Dan staat de Russische deelname aan de volgende Olympische Spelen op losse schroeven. Russische sporters mochten tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro deelnemen onder neutrale vlag, mits ze dopingvrij waren.

Als het zover komt dan kan de Russische antidopingorganisatie nog bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Het Hof van Arbitrage voor Sport zal zich dan over de kwestie buigen. Tegelijkertijd houdt WADA de deur op een kier: als de problemen met de certificering opgelost worden, dan staan experts klaar om de gegevens op te halen.

‘Stel Russen direct in gebreke’

Het besluit van WADA om de accreditatie van Rusada te herstellen was niet zonder controverse. Velen vonden het te vroeg. Travis Tygart, directeur van de Amerikaanse antidopingsorganisatie USADA, zegt in een verklaring dat het tijd is dat “WADA zich niet meer laat bespelen door de Russen.” Volgens Tygart moet Rusada direct in gebreke gesteld worden, omdat de Russen de deadline weer niet haalden. Tygart vervolgt:

“We houden atleten strikt verantwoordelijk. Staten die opzettelijk atleten beroven en de olympische waarden corrumperen - via het grootste dopingschandaal in de sportgeschiedenis - moeten ook op die manier verantwoording afleggen.”

De internationale atletiekfederatie handhaafde begin december de schorsing van de Russische atletiekbond.