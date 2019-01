De kerk van Scheveningen heeft het vuur overleefd

Bij het eerste daglicht is de ravage op Scheveningen goed te zien. Een zwarte dikke smurrie van kool en as bedekt de boulevard en straten ver daar achter. De vis- en patatkraam is uitgebrand. En nog altijd hangt er een dikke, dikke, witte rookwolk boven het dorp. Op het strand is de brandweer nog uren aan het nablussen.

Het vreugdevuur, dat hier ieder jaar wordt opgebouwd uit duizenden pallets, liep rond één uur ’s nachts uit de hand: vliegvuur – stukjes brandend materiaal – woei niet naar zee, maar het dorp in. Daken en duinen vlogen in de brand, de Keizerstraat was één grote vuurregen. Uit de hele regio werden brandweerkorpsen ingezet om te blussen. Voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen.

Brandweer houdt kerk nat

’s Ochtends hebben buurtbewoners het over „het geluk” dat de vijftiende eeuwse Oude Kerk aan de kop van de Keizerstraat er nog staat. De brandweer heeft de kerk de hele nacht natgehouden. Ook buurtbewoners hielpen met blussen. Emmi Friedeman laat op haar telefoon foto’s zien: Scheveningers die op de daken emmers water doorgaven en met tuinslangen in de weer waren.

„Er was grote paniek”, vertelt ook Karen van der Does. Haar zoons en kleinzoons bouwden mee aan het vreugdevuur. „Het was vijf dagen lol”, zegt ze: „En nu dit, wat ontzettend triest.”

De vreugdevuren zijn traditie in de kustwijken van Den Haag en sinds 2014 erkend als nationaal erfgoed. Iedere jaarwisseling proberen de Scheveningers de Duindorpers te overtroeven met hun stapel. Beide wijken claimden dit jaar de overwinning met torens van zo’n 48 meter hoog. Of het uit de hand lopen iets met de hoogte te maken heeft, wordt onderzocht.

De beperking die de gemeente had opgelegd, was dat de stapel niet groter mocht zijn dan 10.000 kubieke meter en dan na vier uur ’s middags op oudejaarsdag niet meer gebouwd mag worden.

Op de boulevard vrezen Scheveningers op nieuwjaarsdag dat aan de traditie nu een einde zal komen. Burgemeester Pauline Krikke (VVD) heeft ’s nachts al gezegd „minutieus” te zullen evalueren wat er is gebeurd. In een verklaring zegt ze dat „daarbij voor mij ook de vraag op tafel ligt of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is”. Tegen Omroep West zei organisator Peter van Zaanen: „Ik denk dat dit het laatste vuur is geweest. Zeker voor mij.”

Kerstbomen rausen

De vreugdevuren ontstonden begin jaren negentig. Voor die tijd staken groepen Scheveningers en Duindorpers alles in brand dat los of vast zat. Het begon na de oorlog met kerstbomen rausen (stelen) en daarmee een fikkie te stoken. Maar het aantal bomen was beperkt en de wijken raakten slaags om de bomen die er waren. Niet alleen bomen, ook autobanden en hele auto’s gingen op het vuur. In de jaren zeventig en tachtig zagen Scheveningen en Duindorp er tijdens de jaarwisseling uit als oorlogsgebied met opgebroken straten en smeulende vuren.

Het aanwijzen van plekken waar vuren waren toegestaan, hielp niet. Er kwam een verbod op het strand van Scheveningen en Duindorp na. Daarmee ontstond de huidige traditie: het bouwen van de hoogste stapel.

„Het zal nu wel een beperkte stapel worden”, zegt Karen van der Does. Er wordt geknikt: géén vuur vindt men hier op Scheveningen ondenkbaar. In de verte is te zien hoe, aan de andere kant van de haven, de stapel van Duindorp nog brandt. Daar ontstond geen vliegvuur.