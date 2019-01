Congolese overheid legt internet plat in afwachting verkiezingsuitslagen

In de Democratische Republiek Congo ligt dinsdag voor de tweede dag op rij de toegang tot internet en sms-diensten plat. Volgens een adviseur van president Joseph Kabila is daar maandagmorgen toe besloten omdat anders “fictieve resultaten” van de presidentsverkiezingen online worden gecirculeerd. Dat schrijft persbureau Reuters.

De internetconnectie blijft geblokkeerd tot zondag 6 januari. De kiescommissie streeft ernaar de voorlopige uitslagen van de verkiezingen van zondag vanaf die dag bekend te maken. In de tussentijd zou speculatie op sociale media “direct kunnen leiden tot totale chaos”, zo zegt de adviseur tegen Reuters. Ook media worden beperkt. Zo zendt de Franstalige internationale radiozender RFI niet uit op de vertrouwde frequentie.

Andere landen hebben Congo opgeroepen de beperkingen op te heven. De ambassedeurs van de Verenigde Staten, Canada, andere Westerse landen en de Europese Unie ondertekenden maandag een gezamenlijke verklaring. De landenvertegenwoordigers vragen de Congolese autoriteiten ook om onafhankelijke waarnemers toegang te geven tot de bureaus waar de stemmen worden geteld.

Uitslag afwachten

Zondag gingen Congolezen naar de stembus voor de langverwachte presidents- en parlementsverkiezingen - twee jaar na het formele einde van Kabila’s tweede en laatste termijn. In de aanloop naar de stembusgang werd besloten dat kiezers in drie gebieden toch niet konden stemmen, volgens de kiescommissie vanwege zorgen over de veiligheid en volksgezondheid.

Over de verkiezingen die zondag dus gedeeltelijk doorgingen, kwam al snel veel kritiek van oppositiepartijen. Zo zouden er problemen zijn met de kiezersregistratie en stemmachines. Bij ongeregeldheden bij een gesloten stemkantoor in de provincie Zuid-Kivu vielen vier doden.

Het tellen van de stemmen - met de hand - kan nog meerdere dagen in beslag nemen. Persbureau Reuters schrijft dat in Goma, een stad in het oosten van het land, mogelijk al in de loop van dinsdag voorlopige uitslagen bekend worden.