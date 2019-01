Automobilist rijdt in op feestgangers in Tokio

Politieagenten onderzoeken de auto waarmee een chauffeur inreed op feestvierders in Tokio.

Bij een Oud-en-Nieuw-feest in Tokio zijn negen mensen gewond geraakt toen een chauffeur inreed op feestvierders. Dat melden internationale persbureaus. De automobilist, een twintiger, is aangehouden. De politie verdenkt hem ervan doelbewust op de groep mensen te zijn ingereden en dat het zijn bedoeling was slachtoffers te doden.

Acht van de slachtoffers raakten gewond doordat ze werden aangereden. De negende gewonde is een man die door de automobilist werd aangevallen, nadat die uit de auto was gestapt. De verdachte rende daarna weg maar werd direct door de politie achtervolgd.

De straat was eigenlijk afgezet voor verkeer vanwege het nieuwjaarsfeest. Een politiewoordvoerder spreekt tegenover persbureau Reuters van “een daad van terreur”. In de auto, die de man waarschijnlijk had gehuurd, werd ook een jerrycan kerosine aangetroffen.

Drukke wijk

In lokale media als The Japan Times wordt gespeculeerd dat de verdachte wilde protesteren tegen de doodstraf, maar het is niet duidelijk of het gaat om één specifieke executie.

Het Japanse beleid rondom de doodstraf wordt international bekritiseerd. Terdoodveroordeelden leven vaak jaren in eenzame opsluiting en weten van tevoren niet wanneer ze worden geëxecuteerd. In juli en december van afgelopen jaar werden enkele doodstraffen uitgevoerd. Het ging onder meer om leden van de sekte Aum Shinrikyo (de Hoogste Waarheid).

Het incident vond vlak na middernacht plaats in de bekende wijk Harajuku, waar een groot uitgaansgebied is waar veel toeristen op afkomen. Tijdens Oud en Nieuw komen ook veel mensen naar Harajuku om in het aangrenzende park een bezoek te brengen aan een shintoschrijn ter ere van de keizer Meiji.