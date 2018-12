Wereldwijd 94 journalisten gedood in 2018

Het afgelopen jaar vonden 94 journalisten, fotografen of andere mediamedewerkers de dood tijdens hun werk. Dat kwam in de meeste gevallen door bomaanslagen, vuurgevechten of doelgerichte aanslagen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde de jaarlijkse rapportage van de internationale journalistenfederatie IFJ.

Net als in voorgaande jaren wordt de lijst van gevaarlijkste landen voor journalisten aangevoerd door Afghanistan (zestien slachtoffers) Mexico (elf) en Jemen (negen). In Syrië vonden dit jaar acht medewerkers van nieuwsmedia de dood. Opvallende binnenkomer in de lijst zijn de Verenigde Staten, waar bij de schietpartij op de redactie van de krant de Capital Gazette vijf journalisten werden vermoord.

Geweld tegen journalisten en mediaprofessionals kwam dit jaar vaker dan eens in het nieuws. Het Amerikaanse blad Time Magazine benoemde de ‘beschermers’ tot Persoon van het Jaar.

Lees de column van onze ombudsman: Tijd voor hoeders van de waarheid

‘Journalisten zijn getuigen’

Het risico voor mediapersoneel komt niet alleen van de dreiging in oorlogssituaties. Ook in autoritaire landen lopen journalisten gevaar als zij kritisch berichten. IFJ-president Philippe Leruth waarschuwt tegenover persbureau AP voor de risico’s van dit gevaar, ook voor de toon en inhoud van de berichtgeving.

“Journalisten worden het doelwit omdat ze getuigen zijn. Dit heeft als gevolg dat als een of meerdere journalisten in een land vermoord worden, je een toename van zelfcensuur ziet.”

Voorheen voerde Irak de lijst van gevaarlijkste landen nog wel eens aan. Zo niet dit jaar: in 2018 vond op Iraakse bodem volgens de IFJ één fotograaf de dood.

Vorig jaar werden nog elf journalisten gedood in Irak. Het totale aantal journalisten dat omkwam tijdens hun werk kwam toen uit op 81.

Volgens de IFJ werken er zo’n 600.000 mediaprofessionals in meer dan 140 landen.