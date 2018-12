Op welke sporters moeten we letten in 2019?

Wielrennen – Mathieu van der Poel versus Peter Sagan

Tom Dumoulin gaat de Giro winnen, maar nog niet de Tour de France. Het wordt het jaar van Mathieu van der Poel.

Vanaf een Spaans balkon sprak hij het verwend geworden wielervolk ontnuchterend toe, lui die er door zijn fysieke mogelijkheden en in het verleden behaalde resultaten van overtuigd zijn geraakt dat hij zich dan nu, in de kracht van zijn leven, zou storten op het geel, de heilige graal van de sport: ‘In 2019 is de Giro mijn hoofddoel’. Hij hield even stil, terwijl de wind door zijn lang geworden haren waaide, langs zijn puntige kin en ingevallen wangen. Hij keek verontschuldigend in de camera, in het besef dat de teleurstelling bij zijn fans groot zou zijn, om gauw toe te voegen: ‘En daarna waarschijnlijk ook de Tour’.

Tom Dumoulin rijdt de Ronde van Frankrijk opnieuw als bonus, met een kleiner slagingspercentage dan vorig jaar, toen hij twee keer tweede werd en de verwachtingen meer dan overtrof: tussen Giro en Tour zitten in 2019 maar vier weken. Dat is zelfs voor de meest constante wielrenner van het peloton te kort dag, ook op een eventuele roze wolk. We zullen nog een jaartje langer moeten wachten op de opvolger van Joop Zoetemelk, temeer omdat de Sky-trein met Chris Froome en titelverdediger Geraint Thomas wél focust op de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Het valt Dumoulin niet kwalijk te nemen; de Italianen hebben met al die tijdritten een loper voor hem uitgerold, de Fransen bepaald niet – die snakken naar een winnaar uit eigen land. Dumoulin en Team Sunweb maakten een keuze op basis van kansberekening, met pijn in het hart. Aan de andere kant: hij heeft nog wel even de tijd, is pas 28. Zijn taaiste jaren moeten nog komen, zou je denken.

Maar niet getreurd. Waarschijnlijk zijn we tegen de zomer van 2019 al lang verzadigd geraakt. ’s Lands grootste wielertalent staat op het punt door te breken bij het grote publiek. Mathieu van der Poel, 23 jaar pas, gaat zich na een ongekend dominant veldritseizoen dat hij in februari hopelijk voor hem zal verzilveren met de wereldtitel, eindelijk meten met de wereldtop op de weg. Een handvol koersen zal hij rijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Mathieu van der Poel contra Peter Sagan. Gaat u er in april maar eens goed voor zitten.

Giro d’Italia: 11 mei-2 juni – Tour de France: 6-28 juli – Vuelta a España: 24 augustus -15 september – WK weg: 15-22 september

Dennis Boxhoorn

Voetbal – Een cup, aan het eind van de tunnel

Het Nederlands elftal kwalificeert zich voor het EK van 2020 en wint de Nations League? Dromen mag in ieder geval weer.

Na de reset volgt de doorstart – of zal het toch premature Oranje-koorts zijn geweest? In 2019 begint het pas écht, zei Ronald Koeman in de interviews die hij gaf rond de Kerst. Vooral natuurlijk omdat de kwalificatie voor het EK in 2020 afgedwongen moet worden. Maar ook omdat de bondscoach zijn eerste prijs als trainer in tien jaar kan winnen: de Nations League-cup die nog nooit iemand won. In de Final Four-ronde, gespeeld in Portugal, wacht eerst Engeland.

Als 2018 iets duidelijk heeft gemaakt, is dat dromen weer mag. Zo snel kan het gaan, zo leerde ook het verleden al. Grauw als de jaren tachtig waren; aan het eind van de tunnel lag een prijs. Na de laatste keer dat Oranje tweemaal op rij op een toernooi ontbrak volgde de Europese titel in 1988. Een titel die in gang getrokken werd met een zege op Engeland.

Het landschap lag er dor bij tot er twee toptalenten doorbraken, de middengroep de leiding nam, ouderen afzwaaiden. Aanvoerder Virgil van Dijk etaleert Ruud Gullit-achtig charisma, zonder poeha. Matthijs de Ligt is nu al een betere verdediger dan de bondscoach ooit was. Frenkie de Jong koppelt het inzicht en techniek van Jan Wouters en Gerald Vanenburg. En spits Memphis Depay – nu wordt het echt vergezocht – doet Koeman denken aan Marco van Basten; met het in zichzelf gekeerd soort leiderschap waarbij de bal zo snel mogelijk naar hem moet.

Dertig jaar terug won een Nederlandse club de Europa Cup I (PSV). Hoe spectaculair de herrijzenis van het Nederlands voetbal ook vorm krijgt, dat zal niet gebeuren. Maar het is niet eens ondenkbeeldig dat Ajax de achtste finale in de Champions League van een kwetsbaar ogend Real Madrid wint. En zie dan de prijzen, in euro’s, de pan uit rijzen. De Jong voor een recordbedrag weg bij Ajax? De Ligt daar weer overheen als de eerste Nederlander boven de 100 miljoen euro?

En misschien hebben Van Dijk en Georginio Wijnaldum Liverpool in 2019 na 28 jaar weer Engels kampioen gemaakt.

Wat een jaar, in potentie.

Champions League: Ajax-Real: 13 februari (t) en 5 maart (u) – Finale: 1 juni – EK-kwalificatie: 21 maart-19 november – Nations League: 5-9 juni

Bart Hinke

Atletiek – Pieter Braun boetseert ideale tienkamp

Gaat Dafne Schippers harder lopen? Breekt Nadine Visser door op het WK? Kan. Maar let in 2019 ook op Pieter Braun.

De schaduw was lang zijn lot als tienkamper. Tot zondag 27 mei 2018 het scorebord in Götzis oplichtte: 3. Pieter Braun (NED) 8.432. Podium bij de Hypomeeting, het jaarlijkse, officieuze WK voor meerkampers in Oostenrijk.

Brons, een persoonlijk record en in een klap nummer vijf op de wereldranglijst, vingerwijzingen voor Brauns internationale potentie. „‘Götzis’ zie ik als graadmeter voor zijn mogelijkheden”, zegt trainer Bart Bennema, die in één adem ook zijn kwetsbaarheid aanstipt: Braun moet stabieler presteren. „Het kost hem moeite op tien onderdelen 90 tot 95 procent van zijn persoonlijk record te scoren. Af en toe valt hij terug tot 80 procent. Verlies je te veel.”

Een lelijke beenblessure en zijn jeugdigheid in combinatie met een relatief laag sprintvermogen, krachttekort bij werpnummers, miserabel speerwerpen en wisselvallig polsstokhoogspringen maakten Braun niet tot de oer-meerkamper die hij kan zijn.

Maar twee jaar boetseren door Bennema moet hem voor 2019, het jaar waarin Braun 26 jaar wordt en aan zijn ideale, fysieke periode begint, het gewenste evenwicht brengen. De sprint is op het niveau van minimaal elf seconden gebracht, de opgevoerde krachttraining moet de werpafstand van kogel en discus significant verbeteren en van speerwerpen is zelfs een speciaal project gemaakt; 65-plus (meter) is haalbaar, voorspelt Bennema.

Met zijn aanleg voor de springnummers als basis mag van de gereviseerde Braun een mooi jaar worden verwacht, vooral omdat de Hypomeeting in Götzis en het WK in Doha vier maanden uit elkaar liggen. „Twee keer werken aan een ideale opbouw, twee keren pieken”, spint Bennema, die Braun op maximaal 8.600 punten inschat – goed voor een medaille, leert de geschiedenis.

Marathon Rotterdam: 7 april – Fanny Blankers Koen Games: 9 juni – WK Doha: 28 september-6 oktober – Marathon Amsterdam: 20 oktober

Henk Stouwdam

Tennis – Wachten op een paleisrevolutie

Een nieuwe generatie toptennissers dient zich aan, met Alexander Zverev als boegbeeld. Grijpt hij al de macht?

In de zomer van 2001 verslaat een 19-jarige Zwitser de zevenvoudig Wimbledon-kampioen Pete Sampras in een fenomenaal gevecht over vijf sets op het centercourt aan Church Road. Het is een symbolische machtsovername: de oude kampioen die buigt voor het supertalent – al wint Roger Federer Wimbledon pas twee jaar later.

Het zijn wedstrijden als deze waarin nieuwe generaties zich aandienen, nieuwe kampioenen opstaan. Boegbeeld van de nieuwe lichting nu is het Duitse Wunderkind Alexander Zverev (21), nummer vier van de wereld. In november won hij de ATP Finals door Federer en de mondiale nummer één Novak Djokovic te verslaan. Maar op de grand slams kwam Zverev niet verder dan de kwartfinale. In 2019 kan zijn moment komen – hij is er klaar voor.

Zo wacht een boeiende fase in het mannentennis. „Het wordt een transitieperiode”, zei Federer begin 2018 in Rotterdam tegen NRC. De vraag is niet of maar wanneer de jongeren het overnemen. Naast Zverev komen andere nieuwe, onverschrokken beloften op, zoals de Kroaat Borna Coric, de Canadees Denis Shapovalov en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Een generatiewisseling lijkt zich nog niet direct aan te dienen. „De jongeren zijn er klaar voor, maar nog niet helemaal”, zei Federer, elf maanden terug. De heersers van de Golden Era – Rafael Nadal, Djokovic en Federer zelf – blijken vooralsnog onwrikbaar op de grand slams: de afgelopen twee jaar wonnen zij ze allemaal. Met z’n drieën zijn ze goed voor 51 grandslamtitels.

„Op dit moment zijn de oudere spelers nog hongerig, en bijna hongeriger dan de jonge jongens”, zei oud-topspeler Michael Chang anderhalf jaar terug in een gesprekje op Wimbledon.

Wie gaat Djokovic (31), Nadal (32) en Federer (37) stoppen? Het is wachten op een paleisrevolutie door een van de jongeren.

Australian Open: 14-27 januari – Roland Garros: 26 mei-9 juni – Wimbledon: 1-14 juli – US Open: 26 augustus-8 september

Steven Verseput

Formule 1 – Honda moet Max Verstappen aan de wereldtitel helpen

Nieuw seizoen, nieuwe motor voor Max Verstappen. Kan hij met Honda in 2019 al kampioen worden?

Een sterk verjongd veld coureurs. Bekende namen die voor een ander team rijden. Een nieuw reglement voor de voorvleugels op de auto’s om het inhalen gemakkelijker te maken. Het zijn aanpassingen die in 2019 waarschijnlijk weinig tot niets aan de vaste verhoudingen in de Formule 1 zullen veranderen.

Daarvoor is het beter om te kijken naar wat het geroemde Franse talent Charles Leclerc in een mogelijke kampioensauto kan doen bij Ferrari, naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Of naar de prestaties van Red Bull, dat de relatie met Renault na twaalf jaar beëindigde en de strijd voortaan met een Honda-motor aangaat. Max Verstappen (21) liet in de tweede helft van het vorige seizen zien dat hij voor de prijzen kan rijden, ook al is de topsnelheid te laag om echt te kunnen concurreren met de auto’s van Mercedes en Ferrari.

Aan Verstappen zelf mag het, in zijn vijfde seizoen en met vijf grand prix-zeges op zijn naam, in ieder geval niet meer liggen. Hij is na het vertrek van Daniel Ricciardo de onbetwiste kopman, met naast zich de Fransman Pierre Gasly (22).

De onzekere factor bij Team Red Bull is dus Honda. Al reed dochterteam Toro Rosso in 2018 met een motor van de Japanners. Toen kwam de enorme potentie naar voren en werden er grote stappen gezet, aldus Red Bull.

Verstappen verwacht dat het nog te vroeg is om met Honda wereldkampioen te worden, maar wil in 2019 wel vaker – en het liefst vanaf de eerste grand prix – rijden voor de winst. Dat zou al een bonus zijn ten opzichte van de Renault-motor.

Eerste Grand Prix van 2019: Australië, 17 maart – Duizendste GP in de Formule 1-historie: China, 14 april – Laatste GP van 2019: Abu Dhabi, 1 december

Frank Huiskamp

