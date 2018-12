Turkse zender toont beelden mogelijk transport stoffelijk overschot Khashoggi

Een Turkse televisiezender heeft maandag camerabeelden uitgezonden waarop mannen getoond worden die het stoffelijk overschot van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zouden transporteren. Nadat hij in oktober werd vermoord in het Saoedische consulaat zouden zijn lichaamsdelen volgens de pro-regeringsomroep A Haber in vijf verschillende koffers naar het huis van de consul-generaal in Istanbul zijn gebracht.

Een Turkse functionaris bevestigt die bewering, verder wil Ankara niet ingaan op de beelden. Saoedische autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

Op de beveiligingsbeelden is te zien dat een zwart busje op twee oktober, de dag van de verdwijning, rond 15.09 uur stopt voor het huis. Vervolgens worden de verschillende koffers naar binnen gebracht, het is niet duidelijk wat daarna met het overschot zou zijn gebeurd. De woning was dicht in de buurt van het consulaat.

Bekijk hier de beelden:

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin özel görüntüler A Haber’e ulaştı. A Haber ekranlarında ilk kez izleyeceğiniz o görüntülerde Kaşıkçı'nın parçalanmış bedeninin olduğu bavulların konsolosluk konutuna taşındığı görülüyor pic.twitter.com/ojqJ4AxyL3 — A Haber (@Ahaber) December 31, 2018

Wat is met het lichaam gebeurd?

Sinds de verdwijning van Khashoggi wordt er gespeculeerd wat er met zijn lichaam is gebeurd. Mogelijk zou hij na de moord zijn opgelost in zuur. De familie van de journalist heeft aan Saoedische autoriteiten gevraagd om zijn stoffelijk overschot over te dragen, zodat hij kan worden begraven.

Khashoggi schreef als journalist onder meer voor The Washington Post en was kritisch op het beleid van de nieuwe kroonprins Mohammed bin Salman. Riad heeft sinds de verdwijning verschillende versies verteld over wat zich in het consulaat heeft afgespeeld.

Ook houdt Saoedi-Arabië vol dat de kroonprins van te voren niet afwist van de moord, maar die vertelling wordt internationaal met veel scepsis ontvangen. Volgens de CIA gaf Bin Salman zelf opdracht om Khashoggi om te brengen. Een Saoedische aanklager eist de doodstraf voor vijf mannen die verantwoordelijk zouden zijn geweest bij de moord.