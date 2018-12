Senator Graham: Trump vertraagt terugtrekking troepen uit Syrië

Volgens de Republikeinse senator Lindsey Graham heeft president Trump het bevel gegeven het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Syrië te vertragen. Graham sprak zondag op een persconferentie bij het Witte Huis van een "pauze" in de terugtrekking, aldus The New York Times. "We vertragen de boel op een verantwoorde manier", zei Graham.

Graham sprak de pers toe na afloop van een lunch met Trump. Tijdens het onderhoud spraken de twee over de terugtrekking, die Trump anderhalve week geleden plotseling aankondigde. Alle circa 2.000 Amerikaanse militairen zouden per direct terugkomen, omdat de strijd tegen IS volgens de president gewonnen is. Binnen dertig dagen zou de terugtrekking voltooid zijn.

Minister van Defensie Jim Mattis diende na Trumps besluit zijn ontslag in. Lees meer over zijn ontslagbrief, waarin hij met Trumps beleid te vloer aanveegt

Trump kreeg zowel in het buitenland als in de VS de nodige kritiek op zijn besluit. Door de terugtrekking zou IS zich kunnen hergroeperen en zouden Rusland en Iran hun invloed in Syrië kunnen vergroten, vreesden Democraten en Republikeinen - onder wie Graham. "Als we nu weg gaan, worden de Koerden afgeslacht", zei Graham bovendien tijdens een interview op CNN voor hij ging lunchen met Trump.

Hij doelde daarmee op een mogelijke aanval van Turkije op de Koerden, die bij de Turkse grens tegen IS hebben gevochten. Om een Turkse inval tegen te gaan, hebben de Koerden eind vorige week het Syrische leger toegelaten in de stad Manbij, die in de autonome Koerdische regio in Noord-Syrië ligt.

'Trump zal zich aan belofte houden'

Nadat Graham tijdens het middagmaal naar eigen zeggen van Trump te horen had gekregen dat de terugtrekking wordt vertraagd, voelde hij zich al "veel beter". "Hij heeft me dingen verteld die ik nog niet wist, en waardoor ik een beter gevoel heb over waar we heen gaan in Syrië", aldus de senator. "Hij beloofde IS te vernietigen. Aan die belofte zal hij zich houden. De president begrijpt dat hij het karwei moet afmaken."

Het Witte Huis wilde volgens The New York Times niet reageren op de uitspraken van Graham. Zaterdag liet het ministerie van Defensie nog weten dat het zich richt op een "doelmatige en beheerste aftocht van de troepenmacht, waarbij de veiligheid van de militairen voorop staat terwijl de restanten van IS uit de weg ruimen".