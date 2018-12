Ten minste 60 doden door noodweer Filippijnen

Door het noodweer dat de Filippijnen de afgelopen week heeft geteisterd, zijn zeker 68 mensen om het leven gekomen. Dat meldt CNN op basis van het nationale rampenbestrijdingscentrum van het land. De tropische depressie Usman ging gepaard met enorme regenval waardoor fatale aardverschuivingen en overstromingen op gang werden gebracht.

Zondagochtend werd nog van twintig doden gesproken. Naast de bijna zeventig doden die nu bij de autoriteiten bekend zijn, zijn er ook nog twaalf mensen gewond geraakt. Nog negentien mensen worden vermist. In de regio’s Bicol en Visayas in het oosten van de Filippijnen worden nog mensen vermist, meldt CNN. Ongeveer 130.000 mensen ondervinden hinder van de storm. Op veel plaatsen op de eilanden is de stroom uitgevallen als gevolg van schade aan de infrastructuur. In meerdere regio’s is de noodtoestand uitgeroepen.

Reizigers gestrand

Doordat veel binnenlandse vluchten zijn geannuleerd en tal van havens en busstations zijn gesloten, zijn duizenden reizigers gestrand. In de zwaarst getroffen regio’s waren inwoners niet voorbereid op de enorme hoeveelheid regen en de gevolgen van de regenval, zo zei de gouverneur van de provincie Albay maandag.

De Filippijnen, een land dat bestaat uit zo’n 7.000 eilanden, worden vaker getroffen door tropische stormen. Eerder dit jaar kwamen door tyfoon Mangkhut ruim zestig mensen om het leven. Vorig jaar vielen in december 133 doden door de tropische storm Tembin.