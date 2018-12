Superrijken zien miljarden verdampen door dalende beurzen

Het was voor beleggers in 2018 een beursjaar om heel snel te vergeten - zo kunnen ook de vijfhonderd rijksten op aarde beamen. Door de dalende koersen op aandelenmarkten teerden zij miljarden dollars in op hun vermogen: financieel persbureau Bloomberg rekent voor dat zij in totaal 451 miljard dollar verloren.

Veel superrijken zijn oprichters van bedrijven met een beursnotering en bezitten veel aandelen in hun onderneming. In 2018 daalde de S&P500-index met 7 procent en verloor technologiebeurs Nasdaq bijna 6 procent van zijn waarde, wat er bij oprichters van deze bedrijven flink inhakt.

Verreweg de grootste verliezer was Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Doordat Facebook van het ene schandaal in het andere tuimelde, daalde de koers over heel 2018 met ruim 26,5 procent. Als grootaandeelhouder zag Zuckerberg zijn nettowaarde volgens Bloomberg met bijna 20 miljard dollar afnemen.

Lees de eindejaarsanalyse van Maarten Schinkel: het jaar dat op de beurs de zenuwen het begaven

De samengevoegde index van autobouwers zakte het afgelopen jaar met zo’n 20 procent, wat stevig bijdroeg aan de 13,6 miljard dollar die de Duitse miljardair Georg Schaeffler minder waard werd. Schaeffler AG, dat zijn vader na de Tweede Wereldoorlog oprichtte, is wereldmarktleider in kogellagers en andere auto-onderdelen. Daarnaast is Schaeffler grootaandeelhouder van bandenmaker Continental.

Ook de Spaanse miljardair Amancio Ortega verloor fors. De eigenaar van retail-imperium Arteixo, waar onder meer kledingketen Zara toe behoort, zag 16,6 miljard dollar in rook opgaan.

Overigens zullen de grootste verliezers er geen kaviaartje minder op nemen: Zuckerberg sluit 2018 af met een vermogen van 52 miljard dollar, Ortega houdt 58,7 miljard en Schaeffler 10,5 miljard.

De winnaars

Ondanks de misère op de beurzen werd er door een aantal oprichters van grote techbedrijven evengoed aan forse vermogensuitbreiding gedaan. Amazon-oprichter Jeff Bezos was net als vorig jaar de grootste stijger in de miljardairslijst van Bloomberg. De Amerikaan breidde in 2018 zijn vermogen uit tot 123 miljard dollar - ondanks een verlies van 45 miljard in het laatste kwartaal.

Ook tech-ondernemer Colin Huang uit Hongkong maakte fortuin. De oprichter van e-commerceplatform Pinduoduo (PDD) mocht aan het einde van het jaar 6,9 miljard dollar aan zijn vermogen toevoegen. De Chinees Lei Jun, de oprichter van telefoonbouwer Xiaomi, deed het zelfs nog iets beter: hij kon 8,6 miljard bijschrijven.

De twee Nederlanders in de lijst sluiten hun persoonlijke boekjaar ook in het rood af. Heineken-erfgename Charlène de Carvalho-Heineken werd 1,94 miljard dollar minder waard in 2018. Ook Frits Goldschmedings vermogen daalde; de Randstad-oprichter teerde 1 miljard dollar in ten opzichte van vorig jaar.