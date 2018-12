Regisseur Sacha Polak breekt door bij de mondiale filmelite

Eind januari scoort regisseur Sacha Polak een dubbelklapper: Dirty God opent Filmfestival Rotterdam en maakt daarna zijn Amerikaanse debuut in de wereldcompetitie van het prestigieuze Sundance Festival. Een gul gebaar van Sundance – grote festivals eisen normaliter een exclusieve première – dat de groeiende statuur van de 36-jarige Nederlandse regisseur onderstreept.

Dirty God, Polaks eerste Engelstalige speelfilm, volgt de jonge Londense moeder Jade, verminkt door een zuuraanval, in haar rouwproces over haar vroegere schoonheid. Jade, vertolkt door de 22-jarige verpleegster Vicky Knight , die zelf in 2003 zware brandwonden opliep, weigert een slachtoffer te zijn.

Sacha Polaks talent was in 2012 evident bij haar fenomenale speelfilmdebuut Hemel, winnaar van de persprijs op de Berlinale: een sfeervol portret van een woest experimenterende, manipulatieve jonge vrouw (Hannah Hoekstra). Net zo fragmentarisch onthulde Polak in Zurich (2015) hoe Nina (zangeres Wende Snijders) op drift raakte op de Europese snelwegen. Tussendoor was er egodocument Nieuwe Tieten, over Polaks besluit tot mastectomie: ze deelt een borstkankergen met haar op 29-jarige leeftijd overleden moeder.

Ook het rauwe Dirty God draait om verlies en loslaten, maar de inzet is hoger: Jade is een vrouw die je leert begrijpen én bewonderen. Het definitieve bewijs dat Hemel geen uitschieter was: Sacha Polak is gearriveerd in de mondiale filmelite.