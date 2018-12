Recordaantal Britten vraagt Iers paspoort aan

Een recordaantal Britten heeft afgelopen jaar een Iers paspoort aangevraagd. In 2018 steeg dat aantal met zo'n 22 procent ten opzichte van 2017, zo schrijft persbureau Reuters maandag. Waar vorig jaar nog 81.000 Britten een Iers paspoort aanvroegen, gebeurde dat dit jaar 100.000 keer. In 2016, het jaar van het Brexitreferendum, vroegen nog 'maar' 46.000 Britten een Iers paspoort aan.

Wie in Ierland of Noord-Ierland is geboren of wiens ouders of grootouders daar geboren zijn, mag een Iers paspoort aanvragen. In totaal gaat het om zo'n zes miljoen Britten die op die manier een dubbel paspoort mogen hebben. De stijging van het aantal aanvragen heeft te maken met de naderende Brexit.

Op 29 maart aanstaande treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en op dit moment heeft het Lagerhuis nog geen afspraken over de uittreding goedgekeurd. Naar verwachting stemt het Lagerhuis in de derde week van januari alsnog over het uittredingsakkoord dat Theresa May met de EU onderhandelde. In december stelde premier May de stemming nog uit omdat zij een nederlaag vreesde.

'Gegijzeld'

EU-voorzitter Jean-Claude Juncker zei zondag nog dat de Britten "hun zaakjes snel op orde moeten krijgen" omdat de Europese Unie de weerstand in het Lagerhuis tegen het akkoord niet weg zal nemen. Een van die heikele punten is bijvoorbeeld de oplossing voor het Ierse grensprobleem. De Britten vrezen dat ze daardoor door Europa 'gegijzeld' zullen worden in een gezamenlijke douane-unie. "Het is totaal onredelijk van de Britten om te verwachten dat de EU de toekomstige problemen van het VK wel zal oplossen", zo zei hij tegen de Duitse krant Welt am Sonntag. Afgelopen kerst heeft May nog met haar Europese ambtsgenoten overlegd, maakte haar woordvoerder maandag bekend.