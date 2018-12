‘Populaire Androidapps verzamelen data zonder toestemming’

Bijna tweederde van 34 veelgebruikte Androidapplicaties deelt data met Facebook voordat gebruikers daar toestemming voor verlenen. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van Privacy International. Het is mogelijk een schending van Europese privacyregels stelt de privacywaakhond, die het dataverkeer tussen Facebook en populaire apps voor het smartphonebesturingssysteem van Google onderzocht.

Veel smartphoneapplicaties maken gebruik van software van Facebook, zodat gebruikers makkelijker inhoud kunnen delen en meer gebruikers aantrekken. Ook verdienen de ontwikkelaars geld aan Facebook, door advertentieruimte te verkopen. Maar door die integratie sturen de apps ook gegevens over onder meer het gebruik van de applicatie door naar Facebook vóórdat gebruikers daar toestemming voor gegeven hebben, blijkt uit het onderzoek. Dat zou mogelijk nieuwe EU-privacyregels schenden, stelt Privacy International. Boetes kunnen dan oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet. Dat zou in het geval van Facebook tot meer dan een miljard dollar kunnen oplopen.

Applicatie-ontwikkelaars, die Facebook verantwoordelijk houdt voor het correct doorsturen van de gegevens, maken zich dan ook zorgen. Ze klaagden bij Facebook, die 35 dagen na het van kracht worden van de nieuwe regels de software verbeterde. Weinig applicaties maken daar echter gebruik van, schrijft Privacy International. Zes maanden nadat Facebook de software had verbeterd stuurden 20 van de 34 geteste applicaties nog data door voor toestemming verkregen werd.

‘Ontwikkelaars verantwoordelijk’

In een reactie op het onderzoek benadrukt Facebook dat ontwikkelaars verantwoordelijk zijn. Zij kunnen zelf kiezen of en wanneer de gegevens verzameld worden. Privacy International onderzocht populaire apps, die ieder tussen de 10 en 500 miljoen keer geïnstalleerd zijn, als Shazam, sinds kort onder deel Apple, of Spotify.

De applicaties stuurden data naar Facebook over onder meer hoe vaak ze geopend werden. Facebook weet zo wie welke applicatie gebruikt. “Zulke gegevens van verschillende applicaties schetsen een gedetailleerd beeld van het applicatiegebruik van honderden miljoenen mensen.” Daarnaast kan Facebook de data gebruiken om profielen op te stellen om daarop gerichter te adverteren. Privacy International: “Als die data vanuit verschillende applicaties gecombineerd wordt, dan ontstaat een gedetailleerd en intiem beeld van iemands activiteiten, interesses, gedrag en routines.”