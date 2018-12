Politie stopt nachtelijke graafactie naar lichaam Willeke Dost

De politie heeft in het Drentse dorp Koekange in de nacht van zondag op maandag een einde gemaakt aan een nachtelijke zoekactie. Acht mensen waren begonnen met graven in een weiland, op zoek naar het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost. De actie was nog niet vergevorderd, zo meldt de politie aan ANP.

De gravers waren op zoek bij de boerderij van het pleeggezin waar Willeke Dost tot haar verdwijning verbleef. De grond is nog steeds eigendom van het pleeggezin. Eerder dit jaar vroeg de politie via de jaarlijkse cold-casekalender aandacht voor de verdwijningszaak.

Om een burgeractie te voorkomen gaf de politie toe en groef een stuk weiland af: Desnoods zouden ze zelf gaan graven

Willeke Dost was vijftien jaar oud toen ze in 1992 spoorloos verdween. Er gaan geruchten dat het pleeggezin iets te maken zou hebben met de verdwijning, maar deze zijn nooit hardgemaakt. Na druk van een twee actievoerders organiseerde de politie in november een zoekactie op het terrein. Ondanks het feit dat de actievoerders ‘concrete aanwijzingen’ zouden hebben, vond de politie daarbij niets.

Op kerstavond werden ook al twee amateurgravers aangehouden, die met prikstokken bezig waren het erf van het terrein te doorzoeken. De identiteit van de acht gravers van maandagochtend is door de politie ter plekke gecontroleerd. Ze zijn niet aangehouden, moeten zich wel melden bij het politiebureau. Wie de zoekactie maandagavond meldde is niet bekendgemaakt.