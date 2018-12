Politie heeft al 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft tot de laatste week van het jaar ruim 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in de Vuurwerkbarometer 2018, die het wekelijks bijhoudt.

Dat er in 2018 een recordhoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen zou worden, was halverwege december al duidelijk - toen werd de hoeveelheid van vorig jaar (45.000 kilo) al overschreden.

Kinderoogarts Tjeerd Faber strijdt onvermoeibaar tegen vuurwerk Soms is hij te fanatiek, maar uitgescholden wordt hij nooit

De laatste dagen heeft de politie en aantal invallen gedaan. In Rijsbergen werden drie verdachten gearresteerd die samen zo’n vijfhonderd kilo illegaal vuurwerk hadden liggen.

Waarschijnlijk loopt de hoeveelheid vuurwerk nog een stuk hoger op. Afgelopen jaren werd juist in de laatste week nog een flink aantal kilo’s vuurwerk gevonden. Het OM houdt sinds 2011 een Vuurwerkbarometer bij, waar tot 2014 ook afgekeurd consumentenvuurwerk toe werd gerekend.

Slachtoffers

Jaarlijks raken enkele honderden Nederlanders gewond bij het afsteken van vuurwerk. Ook valt gemiddeld één dode per jaar. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) beschreef vorig jaar in een rapport dat de autoriteiten er niet in slagen om de handel in illegaal vuurwerk aan banden te leggen. Om dit te verbeteren krijgt het kabinet het advies om de handel in illegaal vuurwerk Europees aan te pakken.

De OVV pleitte al voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, maar kreeg vanuit Den Haag nul op het rekest.