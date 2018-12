Politie houdt weer terreurverdachte (24) aan in Rotterdam

De politie heeft maandag opnieuw een terreurverdachte in Rotterdam gearresteerd, zo bericht het Openbaar Ministerie. De man wordt de komende dagen door de politie verhoord. Zaterdag werden al vijf mannen opgepakt in Rotterdam en Duitsland, maar de aanhouding van maandag staat daar los van, zo stelt justitie.

De 24-jarige verdachte werd maandag in Rotterdam-Delfshaven aangehouden, meldt RTV Rijnmond. De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Nationale Politie deed op twee plaatsen invallen, onder meer de woning van de man in Rotterdam-Centrum werd doorzocht. Bij de huiszoeking werden computers in beslag genomen, de politie trof geen wapens of explosieven aan. Hoe concreet de terreurdreiging precies was, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt.

Van de mannen die zaterdag werden aangehouden, werden er vier opgepakt in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Zij werden gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanval en zitten momenteel nog vast. In de Duitse plaats Mainz arresteerde de politie op dezelfde dag bovendien nog een 26-jarige Syriër. De man woont in Rotterdam maar verbleef bij zijn neef in Duitsland. Zondag reisden Rotterdamse rechercheurs af naar Duitsland om de man te verhoren.