Opvarenden migrantenschip Sea Watch 3 vermoedelijk binnen enkele dagen aan land

De 49 migranten die aan boord van twee reddingsschepen op de Middellandse Zee ronddobberen, kunnen waarschijnlijk binnen enkele dagen van boord. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie laat weten dat de Europese Commissie onderzoekt welke EU-landen mensen willen opnemen. „Als er genoeg landen zijn gevonden, zal Nederland een evenredig deel voor zijn rekening nemen”, aldus de woordvoerder. Vermoedelijk gaat het dan om nog geen tien migranten die in Nederland asiel kunnen aanvragen.

Ruim een week geleden redde de Sea Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart, 32 drenkelingen uit de wateren ten noorden van Libië. De migranten zijn afkomstig uit Congo, Soedan, Egypte en Libië. Sindsdien zoekt de Duitse hulporganisatie Sea Watch een haven om hen aan land te brengen. Diverse EU-landen aan de Middellandse Zee weigerden de Sea Watch 3 te ontvangen.

Afgelopen zaterdag redde een ander hulpschip, de Professor Albrecht Penck van de eveneens Duitse organisatie Sea-eye, zeventien migranten uit de wateren bij Libië. Ook dit schip zoekt een haven om de mensen af te zetten.

De Sea Watch 3 bevindt zich op enkele uren varen van Malta, waar in de nacht van Oud en Nieuw slecht weer wordt verwacht. Een woordvoerder van Sea Watch zegt te hopen dat beide schepen snel op Malta mogen aanmeren. „Wij vinden het ongelooflijk dat het de Europese Unie meer dan een week kost om enkele tientallen mensen onder te brengen. Als hun gezondheidssituatie verslechtert tijdens het slechte weer is dat de verantwoordelijkheid van de traag reagerende EU-landen”, aldus de woordvoerder. Volgens het ministerie van Justitie is ook de plek waar de schepen mogen aanmeren nog inzet van de besprekingen die Brussel met de lidstaten voert.

Tegenwerking

Het aantal hulpschepen van ngo’s dat migranten op de Middellandse Zee redt is de voorbije jaren sterk teruggelopen. De hulporganisaties kregen steeds vaker te maken met tegenwerking door landen van waaruit ze wilden opereren. Spanje liet vorige week voor het eerst in vijf maanden weer een migrantenschip toe. Hulporganisatie Proactiva Open Arms zette er ruim driehonderd mensen aan land uit vooral Somalië, Nigeria en Mali.

Bij de oversteek van de Middellandse Zee kwamen dit jaar volgens schattingen van de Verenigde Naties ruim 2.200 mensen om het leven. Vorig jaar waren dat er ruim 3.100. Deze cijfers zijn verre van accuraat. Nu het aantal reddingsschepen is teruggelopen, kan ook het aantal mensen dat ongemerkt verdrinkt zijn opgelopen.