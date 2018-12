Ook in hoger beroep 10 jaar cel voor politiek activist Emiraten

Ahmed Mansoor heeft maandag ook in hoger beroep tien jaar cel gekregen van het federale hooggerechtshof in Dubai. De politiek activist, die strijdt voor democratie in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), had in berichten op sociale media kritiek geuit op de regering. Naast zijn celstraf moet hij een boete van omgerekend 237.000 euro betalen, zo meldt meldt Amnesty International maandag.

De Verenigde Arabische Emiraten, waar onder meer het toeristische Abu Dhabi en Dubai onder vallen, zijn een absolute monarchie waarin weinig tot geen kritiek op de regering en het beleid wordt geduld. Volgens Amnesty kan Mansoor niet opnieuw in beroep tegen de uitspraak, waarvan de eerste aanleg in mei plaatshad.

Berichten op sociale media

De 49-jarige Mansoor is van oorsprong dichter en heeft een technische opleiding gevolgd aan een Amerikaanse universiteit. In 2011 had hij het al eens gewaagd om de regeringsleiders van de VAE openlijk te bekritiseren, waarop hij werd gearresteerd. In datzelfde jaar werd hem, samen met een aantal anderen, gratie verleend.

Mansoor bleef zich echter kritisch uitlaten over het bestuur van de VAE. In maart 2017 werd hij opnieuw opgepakt; volgens de aanklager wilde hij schade berokkenen aan de reputatie van de Golfstaat en zou hij relatie met diens buurlanden in gevaar hebben gebracht door “valse informatie” te publiceren.

In de maanden voorafgaand aan zijn arrestatie plaatste Mansoor meerdere kritische berichten over het gevangennemen van andere activisten in de VAE. Hij schreef onder meer over academicus Nasser bin-Ghaith, die eveneens een celstraf uitzit wegens kritiek op de regeringen van Egypte en de VAE. Mansoor ontving in 2015 de Martin Ennals mensenrechtenprijs.