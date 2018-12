Niemand heerst in het vrouwentennis, dus is voor Kiki Bertens alles mogelijk

Grandslamwinnaar en nummer één van de wereld in 2019? Het kan, mits alles goed valt. Op haar 27ste zit deze Nederlandse toptennisser in de kracht van haar leven, ze heeft een goed team, is fysiek ijzersterk. Van een gravelspecialist heeft ze zich ontwikkeld tot een allround speler. Haar onzekerheid zal altijd een factor blijven, maar ook op dat gebied is ze gegroeid. En Bertens, negende van de wereld, heeft alle spelers boven haar al eens verslagen, op Sloane Stephens na.

„Je kijkt elke keer weer omhoog, je wil altijd meer, je kijkt altijd verder”, zei ze onlangs tegen NRC. „Het is niet zo dat ik mij blind staar op nummer één, dat absoluut niet.” In het verleden werkte het stellen van doelen bij haar verlammend: de stress om het te halen kreeg dan de overhand. „Als je mij een paar jaar geleden had gevraagd: wat denk jij te kunnen halen, had ik nooit top-tien gezegd. Echt nooit.”

Nu ze daar staat, lonkt meer. Niemand heerst in het vrouwentennis. In de afgelopen twee jaar wonnen acht verschillende speelsters de grand slams. Serena Williams blijft een icoon, maar de vraag is wat zij nog kan op haar 37ste. Maria Sjarapova heeft na een dopingschorsing haar topniveau niet meer gehaald. En het is afwachten hoe huidig nummer één van de wereld Simona Halep (hernia) en nummer drie Caroline Wozniacki (reuma) zich houden.

Met name in de eerste drie maanden heeft Bertens weinig punten te verdedigen door mindere resultaten in die periode vorig jaar, daar kan ze nu van profiteren op de ranglijst. Interessant is hoe zij om zal gaan met de druk, zegt tennistrainer Tjerk Bogtstra, die soms als klankbord dient voor Raemon Sluiter, coach van Bertens. „De verwachtingen zijn nu anders, van de pers, van je omgeving. Tegenstanders kijken anders naar je, je bent nu iemand waar het mooi is om van te winnen”, zegt Bogtstra. Die status van wereldtopper – dat kan een last zijn.