Meer ongelukken met commerciële luchtvaart in 2018

De commerciële luchtvaart kreeg in 2018 vaker met ongelukken te maken dan een jaar eerder, maar het vliegtuig is nog altijd een zeer veilig vervoersmiddel. Dat concludeert luchtvaartconsultant To70 in zijn dinsdag gepubliceerde jaarverslag over veiligheid in de burgerluchtvaart.

To70 telde afgelopen jaar 160 ongelukken met passagiersvluchten, waarvan dertien een dodelijke afloop hadden. De crashes eisten 534 levens. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2017, het veiligste luchtvaartjaar uit de geschiedenis. Er vielen toen slechts dertien doden, vooral doordat er geen dodelijke ongelukken waren met grote passagiersvliegtuigen. Er gebeurden in 2017 twee dodelijke crashes, op een totaal van 48 ongelukken.

Ondanks het toegenomen aantal ongelukken, is de kans om dood te gaan bij een vliegtuigcrash nog altijd heel klein. Gemiddeld kent slechts één op de dertig miljoen commerciële vluchten een dodelijke afloop. Die statistiek was in 2017 min of meer hetzelfde. Het aantal vluchten nam afgelopen jaar namelijk met 7 procent toe, waardoor het ook te verwachten was dat er iets meer ongelukken zouden plaatsvinden.

Lion Air

Het dodelijkste vliegtuigongeluk van 2018 was dat met een vlucht van het Indonesische Lion Air, afgelopen oktober. Het toestel, een vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8, stortte vermoedelijk door een defecte sensor neer in de Javazee. De Boeing zette telkens automatisch een daling in, terwijl de piloten tevergeefs bleven proberen het vliegtuig in de lucht te houden. Alle 189 inzittenden kwamen om.

Andere grote crashes waren die van een Russisch vliegtuig nabij Moskou (11 februari, 71 doden), die van een binnenlandse vlucht in Iran (18 februari, 60 doden) en die van een Cubaanse Boeing in Havana (18 mei, 112 doden).

To70 keek bij het opstellen van zijn jaarlijst met vliegtuigongelukken alleen naar crashes met grotere passagierstoestellen. Ongelukken tijdens bijvoorbeeld vluchten met lichte vliegtuigjes, militaire vluchten of vrachtvluchten zijn niet meegeteld.