Malta redt in een etmaal 249 migranten

De Maltese marine heeft in krap 24 uur tijd 249 migranten gered uit gammele bootjes op de Middellandse Zee. Na noodsignalen haalde de marine maandag ten zuidwesten van het eiland 28 migranten uit een sloep en 152 andere mensen werden gered uit een houten boot. Dat meldt Times of Malta. Het zijn de grootste reddingsacties in de afgelopen maanden.

Afgelopen zondag werden ook al 69 migranten opgevangen door een patrouilleboot van de marine. Het houten schip waar zij zich op bevonden voer een kleine 200 kilometer ten zuiden van Malta. De migranten kwamen zondagavond aan in de Maltese haven Hay Wharf.

Kritiek UNHCR op EU

Malta houdt vooralsnog de havens gesloten voor reddingsschepen van hulpverleningsorganisaties. Ook andere zuidelijke EU-landen willen niet langer een toevluchtsoord zijn voor migranten die opgepikt worden door ngo’s. Zo dobbert het schip van Sea Watch 3, dat vaart onder Nederlandse vlag, al een week met 32 migranten op de Middellandse Zee.

Ook de Duitse hulpverleningsorganisatie Sea-Eye, die afgelopen zaterdag 17 migranten oppikte voor de Libische kust, heeft nog geen toestemming gekregen om aan te meren. In een verklaring noemt het hoofd van de reddingsmissie Jan Ribbeck het “gewetenloos” dat geen enkel Europees land haar verantwoordelijkheid neemt.

Tevens bekritiseert VN-Vluchtelingenorganisatie UNCHR de politieke onwil van Europese landen om de migranten op te nemen. In een verklaring schrijft het VN-agentschap dat “daadkrachtig leiderschap” nodig is:

“De landen moeten een regionaal plan maken zodat reddingschepen weten waar ze vluchtelingen en migranten veilig aan land kunnen brengen.”

Afgelopen vrijdag gaf Spanje toestemming aan een reddingsschip met ruim driehonderd migranten, dat geweigerd was in Italië en Malta, om aan te meren in een Spaanse haven. Het was voor het eerst in vijf maanden dat het land weer een migrantenschip toeliet.