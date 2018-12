Jazz Ad Colen A bird’s-eye view Sweet Briar Music ●●●●●

De kauw of torenkraai kan voluit kabaal maken. Met schelle tonen roepen de vogels elkaar toe, ook zingen ze mooi.

Jazzcomponist en saxofonist Ad Colen wijdt op de cd A bird’s-eye view een schitterende compositie aan de kauw, Five jackdaws having a chat. De compositie klinkt alsof je beland bent midden in een zwerm kletsende kauwen. De saxofoon geeft felle, korte klanken terwijl de begeleidende instrumenten voor de rijke entourage zorgen.

Ad Colen brengt, begeleid door zijn band met bas, drums, cello en piano, een prachtige hommage aan vogelzang. Hij heeft goed geluisterd naar de zang of roep van de buizerd, winterkoninkje, boomleeuwerik, grutto, wielewaal en veel meer. Hun klanken heeft hij vervolgens vertaald. Op de voorbeeldig uitgegeven cd krijgt elke compositie een toelichting. De boomleeuwerik als brenger van de lente verbeeldt Colen door na donkere, melancholieke tonen de saxofoon te laten jubelen.

In Limosa’s lament (‘De klacht van de grutto’) verklankt hij de tragiek van de grutto die zijn leefgebied kwijtraakt. Is het verhaal achter de composities bekend, dan luister je anders: deze klacht van de saxofoon is indringend. Colens inspiratiebron is niet alleen de natuur, ook de Franse componist Olivier Messiaen met zijn vogelcomposities. De Buzzard (buizerd) is een prachtig muziekstuk, waarin jazz de ideale vorm is de vogelwereld te verklanken.