Dertien arrestaties na onrust in Groningse wijk Paddepoel

De politie heeft zondagavond in Groningen dertien aanhoudingen verricht na nieuwe onrust in de wijk Paddepoel. Twaalf arrestanten zitten nog vast, bevestigt de politie maandagochtend.

Reden voor de arrestaties waren brandjes die her en der op straat werden gesticht, zo meldt de politie. Agenten lieten volgens RTV Noord de brandstichters een tijdje hun gang gaan, maar besloten rond 23.00 uur in te grijpen. De ME voerde charges uit en de politie was met vijftien auto’s ter plaatse. Ook de brandweer rukte uit.

Zaterdagavond was het ook al onrustig in Paddepoel. Eerst werden meerdere vreugdevuurtjes aangestoken, later ging een auto in vlammen op. Een groep jongeren gooide volgens RTV Noord vuurwerk naar brandweerlieden die de branden kwamen blussen. Politieagenten moesten de brandweerlieden beschermen. Ook sneuvelden die avond de ruiten van een politieauto. Tot arrestaties kwam het zaterdag nog niet, omdat de politie volgens een woordvoerder “geen daders in zicht had”.

Op Oudejaarsavond gaat de politie geen extra maatregelen treffen, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. “Er staan voldoende manschappen ingepland en als het nodig is kunnen we eenvoudig opschalen.”